Odborníci zhodnotili šanci zabránit katastrofálním změnám klimatu

Odborníci zhodnotili šanci zabránit katastrofálním změnám klimatu

2021-09-16T09:01+0200

2021-09-16T09:01+0200

2021-09-16T09:01+0200

věda a technologie

vědci

klimatické změny

Zpráva byla připravena za účelem hodnocení rizika změny klimatu pro šéfy vlád a ministry před konferencí OSN o změně klimatu v Glasgowě v listopadu (COP26).Kromě toho podle jejich odhadů se může úrodnost zemědělských kultur snížit o 30 % do roku 2050, zatímco s ohledem na růst obyvatelstva bude třeba o 50 % více potravin. Zároveň pravděpodobnost ztráty úrody o 10 % nebo více se zvýší do 40. let ve čtyřech předních zemích produkujících kukuřici (USA, Čína, Brazílie a Argentina) na 40 až 70 procent.Podle zprávy do roku 2040 může téměř 700 milionů lidí trpět ročně obdobími sucha, která budou trvat nejméně šest měsíců. Odborníci dodávají, že do roku 2100 bude pravděpodobně téměř 200 milionů lidí po celém světě žít pod staletou hladinou povodní (kdy voda vystupuje z břehů) a téměř 60 milionů lidí ročně bude trpět záplavami. Vědci vysvětlují, že zvýšení hladiny moře o pouhý jeden metr zvyšuje pravděpodobnost podobných záplav pro Šanghaj 40násobně, pro New York 200násobně a pro Kalkatu 1000násobně.„Bez radikálních opatření ve všech směrech, zejména pokud jde o velké zdroje emisí, extrémní teploty, prudké snížení úrodnosti zemědělských kultur a dlouhá období silného sucha způsobí pravděpodobně miliony smrtí navíc v příštím desetiletí,“ podotkl vědecký pracovník programu Životní prostředí a společnost Chatham House a autor zprávy Daniel Quiggin.Rozbor, který provedli odborníci Chatham House, ukazuje, že závazky, které převzaly vlády na poradě OSN o změně klimatu v Paříži v roce 2015 a které mají být obnoveny na schůzce v Glasgowě v listopadu, poskytují světu méně než 5% šanci na zachování úrovně oteplení pod dva stupně a méně než 1,5% šanci na její zachování pod 1,5 stupně, což bylo stanoveno za cíl pro zabránění těm nejhorším následkům změny klimatu.„Nynější tempo globálních úsilí pro dekarbonizaci slibuje světu oteplení nejméně o 2,7 stupně do konce století a předpokládá desetiprocentní pravděpodobnost oteplení o 3,5 stupně. Nové návrhy některých vlád na další snižování emisí („přínos určovaný na národní úrovni“) neodpovídá tomu, co je nutné pro zachování oteplení pod bezpečnou hranicí 1,5 stupně, zatímco některé velké ekonomiky musí ještě splnit další úkoly na snížení emisí,“ podotkl Quiggin.COP26 se má konat v listopadu ve skotském Glasgow. Očekává se, že se konference zúčastní zástupci asi 200 zemí, včetně světových lídrů, předních odborníků a aktivistů. Schůzka světových lídrů v Glasgowě je naplánována na 1. a 2. listopadu, summit potrvá celkem čtrnáct dní. V jeho průběhu se plánuje schválit řadu dokumentů o otázkách snížení skleníkových plynů a dosažení karbonové neutrality.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

