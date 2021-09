https://cz.sputniknews.com/20210916/odvolani-kolikove-uz-nestaci-pellegrini-vyzval-slovenskeho-premiera-k-rezignaci-15854065.html

Odvolání Kolíkové už nestáčí. Pellegrini vyzval slovenského premiéra k rezignaci

Odvolání Kolíkové už nestáčí. Pellegrini vyzval slovenského premiéra k rezignaci

Nezařazený člen Národní rady (NR) Slovenské republiky Peter Pellegrini stáhl návrh na odvolání ministryně spravedlnosti Marie Kolíkové. Oznámil to podle TA3 na... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-16T13:01+0200

2021-09-16T13:01+0200

2021-09-16T13:01+0200

slovensko

slovensko

vláda

peter pellegrini

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/15701120_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be5b0e1273ce76fbe0d9ab76974e139f.jpg

Uvedl, že vzhledem k vážné situaci v bezpečnostních silách nemá smysl odvolat jednoho člena vlády. Vyzval k rezignaci premiéra Eduarda Hegera (OĽANO). Oznámil, že jeho poslanci začnou sbírat podpisy, aby zahájili schůzi o odvolání premiéra.„Jediným řešením této situace je, aby premiér odstoupil ze své funkce, a tedy celé vlády," řekl Pellegrini a poznamenal, že okamžitě začínají sbírat podpisy na základě návrhu na vyslovení nedůvěry premiérovi. Ihned po shromáždění potřebných 30 podpisů členů bude návrh představen Národní radě Slovenské republiky.Tvrdí, že premiér měl informace o závažnosti situace u policie a podezření z maření vyšetřování, proto také svolal schůzi nejvyšších státních úředníků v budově Slovenské informační služby (SIS), ale následně nejednal a manipulace pokračovala.Odkazuje na uniklé dokumenty popisující důvody obžaloby vyšetřovateli Národní kriminální agentury (NAKA). „Nedalo se to číst. To bylo pěkně hnusné," řekl Pellegrini. Tvrdí, že jednotlivé odposlechy si navzájem říkají o tom, jak si „část lidí říká, koho si sundá", jak si vymýšlet obvinění, „zašít někomu“ korupci, aby se vypořádala se zvláštním státním zastupitelstvím a jeho vedením. Pellegrini si nemyslí, že to všechno bylo z hlavy vyšetřovatelů. Vyzval je, aby vypovídali o tom, kdo jim dal pokyny.Podle něj to s největší pravděpodobností věděli vysocí političtí představitelé, včetně ministra vnitra Romana Mikulce (OĽANO). Naznačil, že ho k tomu zřejmě někdo shora instruoval. Proto nevidí žádný smysl v odvolání Kolíkové nebo Mikulce.Připomeňme, že před týdnem Pellegrini prohlásil, že post ministryně spravedlnosti patří straně Za lidi, a proto by ho měla Koliková opustit.Šéf Hlasu připomněl, že když opustil Směr, který měl nárok na funkci místopředsedy Národní rady (NR) Slovenské republiky, opustil i tuto funkci. Kolíková by proto podle něj měla odejít i z funkce.

https://cz.sputniknews.com/20210916/na-slovensku-putuje-do-vazby-povereny-sef-uradu-inspekcni-sluzby-peter-scholtz-15852429.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, vláda, peter pellegrini