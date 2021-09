https://cz.sputniknews.com/20210916/pravnik-v-ceske-republice-zadrzeneho-francettiho-oznacil-pripad-za-politicky-15852787.html

Právník v České republice zadrženého Frančettiho označil případ za politický

Právník v České republice zadrženého Frančettiho označil případ za politický

Právník Rusa Frančettiho zadrženého v České republice v rozhovoru pro Sputnik řekl, že případ nepovažuje za trestný, ale politický. Vyjádřil také naději, že... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-16T09:52+0200

2021-09-16T09:52+0200

2021-09-16T10:49+0200

česko

ukrajina

rusko

soud

česká republika

alexandr frančetti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/15839419_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3f02e8a84aca293eb16ccd41cb7dd233.jpg

Právník připustil, že si je vědom obsahu obvinění proti Rusovi v zatykači Ukrajiny pro jeho zadržení a vydání, ale odmítl poskytnout podrobnosti. Vyjádřil naději, že nebudou stačit k vydání Frančettiho.Schwartz také řekl, že se odvolal k Nejvyššímu soudu proti rozhodnutí pražského městského soudu umístit Frančettiho do předběžné vazby.Městský soud v Praze v úterý rozhodl o vzetí do vazby občana Ruské federace Alexandra Frančettiho, který byl v neděli na žádost Ukrajiny zadržen na mezinárodním letišti hlavního města České republiky.Přímo v soudní síni advokát toto rozhodnutí napadl. Nejvyšší soud České republiky projedná odvolací stížnost minimálně za 14 dní. Frančetti po zasedání soudu prohlásil, že odmítá obvinění vznesená proti své osobě. „Je to krok k fašismu,“ zaznělo.Frančetti byl přemístěn do pražské věznice Pankrác. Zadržení v Praze občana RF Alexandra Frančettiho bylo výsledkem dohodnutých akcí ukrajinských a českých bezpečnostních složek. Kyjev nyní pracuje na ukončení procedur pro předání zadrženého Ukrajině.Šéf vyšetřovacího výboru Alexandr Bastrykin pak nařídil, aby na základě zatykače vydaného Ukrajinou prostudovali experti právní důvody zadržení ruského občana na pražském letišti.Sestra v Praze zadrženého Rusa Alexandra Frančettiho se obrátila na ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého žádá o pomoc. Ve své žádosti sestra Frančettiho žádá Putina o pomoc, aby se její bratr mohl vrátit do Ruska.Ukrajina vydala mezinárodní zatykač na Alexandra Frančettiho, který byl v neděli zadržen na pražském letišti, již v roce 2019. Pronásledování ruského aktivisty souvisí s tím, že podpořil znovusjednocení Krymu s Ruskem v roce 2014, a dokonce založil jeden z oddílů domobrany Sevastopolu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210915/cesko-by-melo-zvazovat-pripad-na-zaklade-vlastni-legislativy-mini-pravnik-o-pripadu-francetti-15849531.html

Mir Zde se snaží někdo připravit "past" na Putina. Na Krymu byli zatčeni agenti SBU usvědčeni ze sabotáže na plynovodu. Mimo jiné tuším členové Mendžlisu. A co chtějí dosáhnout? Výměnu zatčených na Ukrajinu za Rusa Frančettiho. Sabotáž byla provedena na území Krymské republiky (Ruska). Jedná se o další pokus zpochybnění Krymského referenda na mezinárodní scéně bez ohledu na vůli občanů. Snaha, za každou cenu prodloužit sankce vůči Rusku, jejichž jediným důvodem je "anexe" Krymu. Jinými slovy, další stupňování protiruské hysterie, další snaha "podrazit" nohy EU. Němečtí investoři "do" Krymu mají jistě radost. 8

Lubos Vokoun Jako správný totalitní režim už má ČR i své politické vězně, Vašek Havel by byl na své následovníky pyšný jak aktivně rozvíjejí jeho odkaz 4

2

ukrajina

rusko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, soud, česká republika, alexandr frančetti