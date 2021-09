https://cz.sputniknews.com/20210916/prezident-zeman-trpi-dehydrataci-a-mirnym-vycerpanim-15853198.html

Prezident Zeman trpí dehydratací a mírným vyčerpáním

Prezident Zeman trpí dehydratací a mírným vyčerpáním

Český prezident Miloš Zeman byl v úterý hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Hrad dnes informoval o jeho zdravotním stavu, jde o dehydrataci a mírné... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-16T10:43+0200

2021-09-16T10:43+0200

2021-09-16T11:28+0200

česko

česká republika

miloš zeman

pražský hrad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/15228745_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be9edc862c9934cac701caeb4818fa4a.jpg

Hrad o zdravotním stavu prezidenta Zemana informuje na webových stránkách.Připomíná se, že Miloš Zeman 14. září plánovaně nastoupil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Lékaři provedli zevrubné zdravotní vyšetření prezidenta republiky: CT, sonografii a krevní odběry.Uvedená vyšetření neodhalila žádné onemocnění nebo jakékoliv jiné problémy, které by prezidenta ohrožovaly na životě.Dále se uvádí, že nadlimitní hodnoty nebyly zjištěny u cukrovky, nadále přetrvává neuropatie dolních končetin, což je však známo delší čas.Prezident Zeman má nyní dokončit rekondiční pobyt v Ústřední vojenské nemocnici, který zahrnuje infuze. „V příštím týdnu plánuje prezident republiky normální pracovní týden,“ dodává se na závěr.Babiš o zdravotním stavu ZemanaPremiér Andrej Babiš včera informoval o tom, že zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana není vážný. Takovou zprávu předseda vlády poskytl rádiu Impuls.„Já jsem o zdravotním stavu prezidenta informován. Nastoupil do nemocnice na základě dohody s lékaři, žádné obavy nejsou na místě. Zdravotní stav není vážný,“ prohlásil předseda vlády.Podle jeho slov do nemocnice prezident nastoupil po dohodě s lékaři.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210915/babis-zdravotni-stav-zemana-neni-vazny-15847959.html

wwwbuerger.. Já Kosmo Olin v tom mám jasno: To nejsou tak závažné problémy, proto naše politické magorstvo, nebude uspokojeno. Poslal jsem váženému inženýrovi Miloši Zemanovi tana VIP, zn. Oloin, a recept od Světla mého života Červenáčka na kondiční placky, jaké svět neviděl. A teď už musím končit, protože mi miláček Netanjahu poslal mail. 0

1

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, miloš zeman, pražský hrad