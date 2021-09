https://cz.sputniknews.com/20210916/rodina-rusa-francettiho-zadrzeneho-v-praze-odmitla-sluzby-ceskeho-pravnika-15856694.html

Rodina Rusa Frančettiho zadrženého v Praze odmítla služby českého právníka

„Rodina pana Frančettiho odmítla mé služby. Víc informací vám říct nemůžu," řekl Schwartz.Právník Rusa Frančettiho v rozhovoru pro Sputnik dříve řekl, že případ nepovažuje za trestný, ale politický. Vyjádřil také naději, že obvinění Ukrajiny nebudou stačit k vydání, ale neupřesnil, jaké jsou.Městský soud v Praze v úterý rozhodl o vzetí do vazby občana Ruské federace Alexandra Frančettiho, který byl v neděli na žádost Ukrajiny zadržen na mezinárodním letišti hlavního města České republiky.Přímo v soudní síni advokát toto rozhodnutí napadl. Nejvyšší soud České republiky projedná odvolací stížnost minimálně za 14 dní. Frančetti, po zasedání soudu prohlásil, že odmítá obvinění vznesená proti své osobě. „Je to krok k fašismu,“ zaznělo.Frančetti byl přemístěn do pražské věznice Pankrác. Zadržení v Praze občana RF Alexandra Frančettiho bylo výsledkem dohodnutých akcí ukrajinských a českých bezpečnostních složek. Kyjev nyní pracuje na ukončení procedur pro předání zadrženého Ukrajině.Sestra v Praze zadrženého Rusa Alexandra Frančettiho se obrátila na ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého žádá o pomoc. Ve své žádosti sestra Frančettiho žádá Putina o pomoc, aby se její bratr mohl vrátit do Ruska.Ukrajina vydala mezinárodní zatykač na Alexandra Frančettiho, který byl v neděli zadržen na pražském letišti, již v roce 2019. Pronásledování ruského aktivisty souvisí s tím, že podpořil znovusjednocení Krymu s Ruskem v roce 2014, a dokonce založil jeden z oddílů domobrany Sevastopolu.„Zadržení bylo výsledkem zkoordinovaných aktivit ukrajinských a českých právních orgánů za účelem pohnání Alexandra Frančettiho k odpovědnosti za spáchání řady zločinů proti našemu státu, zejména za účast v ruské okupaci Krymu. Ukrajinská strana dnes pracuje na dokončení potřebných procedur s cílem předání Alexandra Frančettiho ukrajinskému soudnictví,“ uvedl mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Ladislav Strnad Obviněný má samozřejmě právo si právníka vybrat podle svého. Ovšem český právní řád ukládá povinnost každému obviněnému přidělit právního zástupce, pokud si nezvolí svého (nemůže, nemá možnost, nemá na něj peníze atd. atd. atd.). Celkem chápu nedůvěru rodiny pana Frančettiho k české justici. Ale nevím, proč se z toho dělá zpráva "prime time". 1

