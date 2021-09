https://cz.sputniknews.com/20210916/snemovna-dnes-nebude-jednat-o-odvolani-lipovske-z-rady-ct-nekdo-toto-rozhodnuti-neunesl-15855602.html

Sněmovna dnes nebude jednat o odvolání Lipovské z Rady ČT. Někdo toto rozhodnutí neunesl

ČTK píše o tom, že sněmovní většina dnes odmítla zařadit na program schůze návrh na odvolání radní Hany Lipovské z Rady České televize. A to se některým... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

Dříve Sputnik psal o tom, že odvolat Lipovskou z rady doporučil minulý týden sněmovní volební výbor v souvislosti s jejím politickým angažmá a údajnou ztrátou nezávislosti.Zařazení tohoto bodu na program jednání Poslanecké sněmovny iniciovala poslankyně z klubu TOP 09 Olga Sommerová (LES).Ve výsledku se však ve prospěch dotyčné výzvy vyslovilo 40 poslanců, zatímco zapotřebí jich bylo o 17 víc.Poznamenává se, že při hlasování se zdržela většina poslanců ANO a KSČM. Proti návrhu se vyjádřili poslanci SPD. U zbytku opozice, včetně vládní ČSSD, nápad Sommerové získal podporu.Z publikace vyplývá, že koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) zařazení bodu navrhne zase v pátek.Předseda poslanců TOP 09 Vlastimil Válek se neudržel jizlivého komentáře.Podle Válkových slov hnutí ANO nedodrželo dohodu z úterního jednání grémia, kde slíbilo zařazení bodu podpořit.Volební výbor své doporučení Sněmovně ohledně Lipovské argumentoval tím, že zákon o České televizi stanovuje určitá omezení pro členy rady.Podle platné legislativy člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů.„Členka rady paní Lipovská od počátku působení v Radě České televize zastává a ve veřejném prostoru aktivně propaguje vyhraněný politický a názorový směr a nedávno oznámila, že kandiduje v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny,“ podotkla Sommerová.Lipovskou hají uskupení Volný blok, za který ekonomka kandiduje do Sněmovny. Podle něj k porušení právních předpisů nedošlo. Šéf bloku nezařazený poslanec Lubomír Volný vyzdvihl, že snaha odvolat Lipovskou má za cíl zbavit televizní radu kritika generálního ředitele ČT Petra Dvořáka.Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová neunesla dnešní rozhodnutí Sněmovny.„Na jednání PS neprošlo zařazení bodu o odvolání Hany Lipovské z Rady ČT. Na grémiu přitom bylo dohodnuto, že plénum o tomto bodu bude jednat. Jenže ANO si uvědomilo, že pana Zemana a jeho okolí může po volbách potřebovat a dohody dodržují stejně jako jejich nebohý morální kodex,” uvedla na sociální síti předsedkyně Topky.„Takže v úterý hnutí ANO ústy samotného velkého „F“, neboli pana Faltýnka, přislíbilo, že bude z Rady ČT odvolána Hana Lipovská. A hádejte, jak to dopadlo? Nebyla! A to právě díky podpoře hnutí ANO, KSČM a SPD, které ji svými hlasy podržely,“ poznamenal její stranický kolega Jiří Pospíšil.Emoce nedokázal skrýt ani politik z řad Nezávislých Marek Hilšer.„Pokud jde o prosazování vlastního zájmu, jsou pro poslance ANO a především předsedu jejich strany zákony jen cár papíru. Zatímco na běžného občana zakleknou okamžitě, exponenty vlastních zájmů nechají zákony porušovat bez omezení,” uvedl.Jiný názorNa začátku měsíce mediální expert a člen Trikolóry Petr Štěpánek vyslovil nepochopení, proč volební (mediální) výbor Poslanecké sněmovny navrhuje Poslanecké sněmovně, aby z Rady České televize odvolala ekonomku Hanu Lipovskou.„Důvodem prý má být ztráta její politické nezávislosti. Je to mimořádně hloupé, ba dokonce protiprávní rozhodnutí,“ poznamenal.Následně přišel s argumenty, proč k porušení legislativy nedošlo, na čemž ale trvá Olga Sommerová, která návrh na odvolání iniciovala, a další politici.„Zákon o České televizi totiž členům Rady České televize nikterak nezakazuje, aby vyvíjeli politickou činnost, ba dokonce jim nezakazuje, aby kandidovali do parlamentu, ať už do Poslanecké sněmovny či Senátu. Zakazuje jim jen a pouze, aby při výkonu své funkce v Radě České televize vystupovali ve prospěch konkrétního politického subjektu,“ upozornil Štěpánek.Následně autor komentáře podotkl, že odstavec 1 paragrafu 5 zákona o České televizi explicitně vyjmenovává, se kterými funkcemi je členství v radě neslučitelné.„Mimo jiné také s funkcí poslance. Z toho ale plyne pouze to, že v případě zvolení, by Lipovské členství v Radě ČT zaniklo automaticky. Nic víc, nic méně,“ zdůraznil Štěpánek.Dále Štěpánek podotkl, že důležitější pro tento případ je odstavec 2, z něhož vyplývá, že „člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů…“Z toho mediální expert vyvozuje řadu otázek a hned poskytuje odpovědi s určitým závěrem.„Zastává Lipovská nějakou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích? Nezastává. Vystupuje jejich jménem v Radě? Nevystupuje. Působí při výkonu své funkce v jejich prospěch? Nepůsobí. Slova „při výkonu své funkce“ zdůrazňuji. Lipovská v Radě ČT vystupuje sama za sebe, říká tam své názory, jež vycházejí z jejího ideového ustrojení. Přesně od toho tam každý člen rady je,“ vyzdvihl Štěpánek.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Lipovská už je národní hrdinka. 🐸🐸🐸🐸 3

Mir Jak je známo: "situace na frontě se mění každým okamžikem". 0

2

