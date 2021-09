https://cz.sputniknews.com/20210916/statni-duma-rf-byla-zmatena-prohlasenim-spolecnosti-apple-o-provoznich-postupech-appstore-15857669.html

Státní duma RF byla zmatena prohlášením společnosti Apple o provozních postupech AppStore

Státní duma RF byla zmatena prohlášením společnosti Apple o provozních postupech AppStore

Předseda komise Státní dumy pro vyšetřování zahraničních zásahů do vnitřních záležitostí Ruska Vasilij Piskarjov novinářům řekl, že komise byla zmatena... 16.09.2021

„Velmi nás překvapilo prohlášení zástupce společnosti Apple, které dnes zaznělo v Radě federace, že aplikace AppStore se při práci v Rusku řídí svými vnitřními pravidly. Přitom jsme neuslyšeli, že tato pravidla jsou v souladu se zákony Ruské federace,“ sdělil Piskarjov v návaznosti na výsledky komise v Radě federace za účasti společností Google a Apple.Poslanec zdůraznil, že „takové přístupy jsou nepřípustné“, protože zákony na území státu jsou pro všechny stejné a zahraniční společnosti nejsou výjimkou.Komise Rady federace pro ochranu suverenity státu se ve čtvrtek zabývala otázkou „O skutečnostech zasahování amerických společností Google a Apple do voleb do Státní dumy Ruské federace“. Komise již dříve uvedla, že Google a Apple porušují ruské volební zákony uveřejňováním zakázaného obsahu.Zástupci společnosti Apple upozornili na právní detaily, které nedovolují mateřské společnosti odstranit aplikaci Navalnyj z Appstore, řekl ve čtvrtek novinářům Andrej Klimov, předseda komise Rady federace pro ochranu suverenity státu Ruské federace.„Zástupci společnosti Apple (na zasedání komise) upozornili na určité právní detaily, které nedovolují mateřské společnosti ovlivnit portál Appstore za účelem odstranění obsahu, takzvané aplikace Navalnyj,“ řekl Klimov. Přitom nespecifikoval, o jaké konkrétní „právní detaily“ šlo. Zástupci společnosti ze své strany nekomentovali výsledky jednání komise.Monitorovací skupina komise Rady federace pro ochranu suverenity státu již dříve navrhla zpřísnění legislativy týkající se zahraničních digitálních platforem provádějících podvratné nezákonné aktivity proti Rusku, uvedl první místopředseda mezinárodního výboru Rady federace, generál FSB Vladimir Džabarov.Senátor poznamenal, že ve volbách dochází k očividnému přímému zahraničnímu zasahování. Podle jeho slov „přitěžující okolností je skutečnost, že takzvaný projekt ‚chytrého hlasování‘ a aplikace s názvem ‚Navalnyj‘ byly v Apple a Google vyvíjeny a propagovány organizací FBK (v Rusku zakázaná extremistická organizace zahraničních agentů – pozn. red.) a osobami s ní spojenými“.„Výmluvy, které jsme slyšeli, jsou podle našeho názoru bezvýznamné, protože mateřská společnost je v každém případě zodpovědná za jednání těch struktur, které dotuje, zřídila a nakonec vytvořila,“ řekl politik.Klimov vysvětlil agentuře Sputnik, že postoj společnosti Apple je takový, že „my jsme my a některé platformy, které poskytují služby pod naším jménem, už nejsme my, oni to tam řeší sami“.Podle zákonodárce je za jejich činnost zodpovědná mateřská společnost. Senátor zdůraznil, že zástupce společnosti Google nebyl pověřen vystoupit na zasedání komise jménem společnosti.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Červenáček Asi pindosi dostanou termín na nápravu. Možná hned uvedou, že nic nebudou napravovat a tak dostanou padáka. Je čím je nahradit ? 🐸🐸🐸🐸 0

bancafe Hmm USA pracuji na tom, aby přes oceán vyhlásili vítězem voleb v Rusku Navalného, nebo jiného z jejich lidí, i když třeba ani nebudou kandidovat. Toto jejich vyhlášení bude respektovat Evropa země NATO, a budou dělat zase naschvály a sankce na Rusko... Rusko se obrátí zády k Evropě a bude spolupracovat jen s Azii -- 0

