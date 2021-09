https://cz.sputniknews.com/20210916/takove-rezoluce-nebudeme-tolerovat-v-dume-okomentovali-zpravu-ep-vyzyvajici-neuznat-volby-v-rf-15859027.html

„Takové rezoluce nebudeme tolerovat.“ V Dumě okomentovali zprávu EP, vyzývající neuznat volby v RF

„Takové rezoluce nebudeme tolerovat.“ V Dumě okomentovali zprávu EP, vyzývající neuznat volby v RF

Předseda Státní dumy RF Vjačeslav Volodin zkritizoval zprávu vypracovanou Evropským parlamentem o vztazích Ruska s EU a zdůraznil, že připravenost neuznat... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-16T20:25+0200

2021-09-16T20:25+0200

2021-09-16T20:25+0200

svět

rusko

volby

evropský parlament

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/257/06/2570647_0:211:3077:1942_1920x0_80_0_0_2e14fbaa3f65365ac01dfdf7be77dcfe.jpg

„Rozhodnutí Evropského parlamentu je nepřátelsky orientované. Vnímáme to jako pokus zasahovat do našich vnitřních záležitostí a vyvíjet nátlak na občany, kteří se musí rozhodnout sami,“ prohlásil Volodin, jehož slova jsou citována na webu Státní dumy.Dodal, že občané se musí rozhodnout sami, nátlak na ně a pokus zastavit rozvoj země jsou nepřijatelné.„Takové rezoluce nebudeme tolerovat. Tím spíše, že jsou přijímány ještě dříve, než byla vyjádřena vůle našich občanů. Oni sami rozhodnou, kdo bude u moci - nátlak na ně je nepřijatelný. Uděláme vše pro to, abychom naši zemi ochránili před takovým nepřátelským jednáním, neboť si uvědomujeme, že se jedná o pokus zastavit vývoj Ruska,“ zdůraznil Volodin.Evropský parlament ve čtvrtek na svém plenárním zasedání schválil „tvrdou“ zprávu o vztazích EU s Ruskem, kterou navrhl bývalý předseda vlády Litvy Andrius Kubilius. Tento objemný dokument navrhuje vyzvat EU k rozšíření sankcí vůči Rusku, k zamyšlení nad posílením evropského obranného potenciálu k „brždění“ Ruské federace, k vypracování strategie maximálního snížení závislosti EU na ruských energetických zdrojích a dodávkách kovů, a také se připravit k neuznání výsledků parlamentních voleb v Rusku v případě, „jestliže budou prohlášeny za nečestné a budou provedeny v rozporu s demokratickými zásadami“.Hlasování o Dumě a další volby se budou letos konat od 17. do 19. září.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210915/lavrov-oznacil-udaje-o-vmesovani-usa-do-ruskych-voleb-za-zavazne-15846119.html

STEV.SEAGAL EP je fašistická a diktátorská svoloč vedena pohrobky Hitlera !!! EU = 4.říše Adolfa Hitlera se vším všudy !!! NATO = Nosth Atlantik Terorist Organization !!! Ze Západu nikdy nepřišlo nic dobrého je války, hladomory, okupace, genocida a holocaust Napoleona a Hitlera !!! Pryč z EU a NATO - CZECHXIT !!! 5

bob no sitacia sa vyostruje zapad potrebuje restart ale na ukor niekoho ineho..akurat sa mu to nedari plyn vcera sptova cena 60 dolarov, zakaz predaja paladia z rf....no ked dojde na titan a dalsie nerasty to uz bude len sranda....europa je pripravena na zimny lockdawn bez plynu ? 3

6

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, volby, evropský parlament