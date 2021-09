https://cz.sputniknews.com/20210916/v-kremlu-se-vyjadrili-ke-zprave-evropskeho-parlamentu-o-vztazich-s-ruskem-15854979.html

V Kremlu se vyjádřili ke zprávě Evropského parlamentu o vztazích s Ruskem

Evropský parlament ve čtvrtek na svém plenárním zasedání schválil „tvrdou“ zprávu o vztazích EU s Ruskem, kterou navrhl bývalý předseda vlády Litvy Andrius Kubilius. Tento objemný dokument navrhuje vyzvat EU k rozšíření sankcí vůči Rusku, k zamyšlení nad posílením evropského obranného potenciálu k „brždění“ Ruské federace, k vypracování strategie maximálního snížení závislosti EU na ruských energetických zdrojích a dodávkách kovů, a také se připravit k neuznání výsledků parlamentních voleb v Rusku v případě, že budou prohlášeny za nečestné a budou provedeny v rozporu s demokratickými zásadami.„Podstata tohoto dokumentu může samozřejmě vyvolávat jen politování. Bohužel se v něm nehovoří o nutnosti navázat dialog, o potřebě vyřešit stávající problémy a neshody prostřednictvím komunikace na různých úrovních a prostřednictvím různých kanálů. O tom se tam nehovoří. Jedinou polehčující okolností je to, že se jedná o dokument, který má čistě doporučující charakter,“ uvedl Peskov v odpovědi na prosbu novinářů, aby se ke zprávě vyjádřil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

