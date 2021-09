https://cz.sputniknews.com/20210916/v-usa-odstartovala-lod-crew-dragon-s-prvni-neprofesionalni-posadkou-v-historii-video-15851878.html

V USA odstartovala loď Crew Dragon s první neprofesionální posádkou v historii. Video

Nosná raketa Falcon 9 odstartovala z kosmodromu na mysu Canaveral, na oběžnou dráhu vynesla loď Crew Dragon s první neprofesionální posádkou na palubě v... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

věda a technologie

usa

vesmír

spacex dragon

Start rakety z kosmodromu na mysu Canaveral proběhl ve středu 20.03 místního času (čtvrtek 2:03 SEČ).Poprvé v historii se na oběžnou dráhu vydala zcela neprofesionální posádka vesmírných turistů. Na palubě lodě jsou čtyři lidé – velitel posádky a sponzor letu miliardář Jared Isaacman, vědkyně Sian Proctor, lékařka Hayley Arsenox a veterán amerického letectva Christopher Sembroski.Podle plánů má loď na oběžné dráze Země strávit tři dny, poté se vrátí na domovskou planetu. Během letu neprofesionální posádka provede vědecké experimenty ve stavu bez tíže.Mise získala název Inspiration4, má charitativní charakter a jejím cílem je shromáždění prostředků pro Dětskou výzkumnou nemocnici St. Jude v tennesseeském Memphisu, která se specializuje na dětské onkologické nemoci. 29leté Arsenox v deseti letech diagnostikovali osteosarkom levé nohy, dívka následně musela absolvovat 12 cyklů chemoterapií a několik operací na odstranění kolenní a stehenní kosti. Arsenox se stala nejmladší Američankou ve vesmíru a v lodi sedí v křesle, které dostalo jméno Naděje. Ostatní křesla se jmenují Vedení, Ušlechtilost a Rozkvět.Mise by měla trvat tři dny, ale přesný čas návratu zatím není stanoven, přistání proběhne do vody a bude záležet na povětrnostních podmínkách v plánovaných místech, kterými jsou Atlantický oceán u východního pobřeží USA, nebo Mexický záliv.Let je plně automatický, v případě problémů může zasáhnout řídící středisko ze Země.Jeff Bezos ve vesmíruZakladatel Amazonu a špička světového žebříčku Forbes Jeff Bezos 20. července odletěl do vesmíru, a to ve své vlastní raketě New Shepard. Raketa společnosti Blue Origin poprvé vyrazila do vesmíru s lidskou posádkou, amerického podnikatele totiž doprovázeli další tři lidé.Jedním z těch, kdo letěl spolu s americkým podnikatelem, byl jeho bratr Mark, dalším členem týmu byla dvaaosmdesátiletá americká pilotka Wally Funková, která se tak stala nejstarším člověkem, který kdy letěl do kosmu. Nakonec čtvrtým členem posádky byl osmnáctiletý Nizozemec Oliver Daeman.Uvádí se, že celkem cesta měla trvat 10 až 15 minut, modul s posádkou vystoupil nad Karmánovu hranici, a sice přes 100 kilometrů nad povrchem Země. New Shepard předtím provedl více než deset úspěšných zkušebních letů bez cestujících na palubě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

🅰🅻🅸🅴🅽👽 Měli štěstí, že to nevybouchlo.. Byl to zase úplně zbytečný let soukromníků, aby si ve skafandru prožili pár minut beztížnosti a měli zvýšený adrenalin. Až jim to příště vybouchne, tak další miliardáře přejdou roupy. Pozůstatky kosmonautů se pak budou těžko hledat na zemi. Takže když ti do zahrady spadne kus upečeného miliardáře, tak ho tam radši rovnou zahrab, protože nikdy nevíš, jak by to právně skončilo a kolik by to stálo peněz a ten ruml kolem toho.. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎🤮🚾🚾 184

Vitoslav Tajny Tak se jim konečně podařilo dosáhnout výšky 100km nad zemí? Zajímavé, kde je ten technologický pokrok od mise Apollo? :-D A kecy o tom, jak začínají od nuly, ať raději nezkouší. Veškeré technologie, které používají jsou desítky let.. Skafandry stále nemají! Po Měsíci už měli být dávno minimální na Marsu. Už tam na ně čeká kamení, které mají někdy vyzvednout. 168

