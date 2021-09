https://cz.sputniknews.com/20210916/ve-voronezske-oblasti-neznamy-pachatel-zautocil-na-policejni-stanici-15852618.html

Ve Voroněžské oblasti neznámý pachatel zaútočil na policejní stanici

Ve Voroněžské oblasti neznámý pachatel zaútočil na policejní stanici

V ruské Voroněžské oblasti nedaleko oblastního města Voroněž ozbrojený muž zaútočil na policistu, o incidentu informuje regionální zastoupení Ministerstva... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-16T09:30+0200

2021-09-16T09:30+0200

2021-09-16T09:36+0200

svět

rusko

policie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/643/32/6433236_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f0ea9449ab48be7fe00695e00a3545f3.jpg

K incidentu došlo v 05:30 (04:30 SEČ) ve městě Liski, které je správním střediskem Liseckého rajónu Voroněžské oblasti.Neznámý pachatel ve vojenském oblečení s útočnou puškou pronikl na policejní oddělení, zranil policistu a z místa utekl, k úniku použil automobil Niva.Policie po pachateli pátrá, policisté zveřejnili fotografie pachatele a automobilu.Média také uvádí, že po útoku došlo k výbuchu.Náboráři do řad teroristůPracovníci Federální služby bezpečnosti (FSB) v Krasnojarsku odhalili dva náboráře teroristické organizace Jama'at al-Tawhid wal-Jihad*, podezřelí byli zadrženi. O situaci informuje tiskové oddělení regionální kanceláře FSB.„Pracovníci FSB Ruska pro Krasnojarský kraj zjistili, že dva občané jedné z republiky ze střední Asie dorazili do krajského města, aby šířili teroristickou ideologii. Prováděli nábor občanů Krasnojarsku kvůli zapojení do destruktivní činnosti,“ uvádí se ve zprávě FSB.Podle tiskového oddělení bylo zahájeno trestní řízení. Podezřelí byli umístěni do vazby.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210915/v-ruskem-krasnojarsku-byli-zadrzeni-dva-naborari-do-rad-teroristu-15844055.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, policie