https://cz.sputniknews.com/20210916/vedci-v-caji-objevili-mnozstvi-neznamych-a-potencialne-nebezpecnych-sloucenin-15856235.html

Vědci v čaji objevili množství neznámých a potenciálně nebezpečných sloučenin

Vědci zjistili, že v uvařeném čaji jsou stopy 60 známých vedlejších produktů dezinfekce značně nižší než ve vodě z vodovodu. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v... 16.09.2021, Sputnik Česká republika

Čaj je druhý nejpopulárnější nápoj na světě po pitné vodě. Složení čajových lístků je prozkoumáno zevrubně, na základě těchto dat dospívají vědci obyčejně k závěrům o užitečnosti čaje, ale zapomínají na hlavní složku čajového nápoje, vodu.Když se na spaření čaje používá svařená voda, může zbylý chlór použitý k její dezinfekci reagovat s čajovými sloučeninami se vznikem takzvaných vedlejších produktů dezinfekce (DBPs), ze kterých mnohé jsou ve značných koncentracích nebezpečné pro zdraví.Američtí výzkumníci z Univerzity Jižní Karolíny spolu s čínskými kolegy z Tianjinské univerzity změřili hladinu 60 známých DBPs ve třech populárních značkách čaje, zeleném Twinings a černých Earl Grey a Lipton. A nečekaně zjistili, že ve spařeném čaji je hladina těchto látek nižší než ve výchozí vodě z vodovodu. Autoři to vysvětlili tím, že se četné sloučeniny při spáření vypařily anebo byly pohlceny čajovými lístky.Zároveň vědci v hotovém čaji objevili velké množství neznámých DBPs. Vliv těchto látek na lidské zdraví není prozkoumán, podle autorů však obsahuje čaj asi 500 sloučenin, včetně polyfenolů, aminokyselin, kofeinu apod., jež mohou reagovat s chlórem se vznikem DBPs. U některých z nich byla již předtím dokázána souvislost s rizikem vzniku rakoviny a komplikací při těhotenství a porodu.Výzkumníci s pomocí plynové chromatografie poprvé určili 15 z těchto sloučenin, které podle jejich názoru vznikají v důsledku reakce chlóru s přírodními fenolovými a polyfenolovými předchůdci v čajových lístcích. DBPs mohou rovněž vzniknout v důsledku reakcí se sloučeninami v samotné vodě z vodovodu.Celkové množství organických halogenů, které tvoří základní množství DBPs, bylo v čaji přibližně dvakrát větší než ve výchozí vodě z vodovodu. Nejvíc, přes 12 %, tvoří takové sloučeniny jako kyselina dichlóroctová, trichlóroctová a chloroform, který se nacházel již ve výchozí vodě.Nehledě na to, že asi 96 % celkového množství organických halogenů v čaji zůstalo neidentifikované, nejsou jejich koncentrace podle názorů výzkumníků vůbec nebezpečné pro lidi. Aby byla míra bezpečnosti pro zdraví překročena, měl by člověk vypít přes 50 šálků čaje denně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

luboš ze slezka Tak zase bude i čas jedovatý. Než vědce přeplatí pěstitelé čaje. 1

1

2021

