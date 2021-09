https://cz.sputniknews.com/20210917/babis-cely-opoblok-doporucuje-smrtici-medicinu-vedouci-logicky-jen-k-dalsi-recesi-a-nasledne-krizi-15864828.html

Babiš: Celý opoblok doporučuje smrtící medicínu, vedoucí logicky jen k další recesi a následné krizi

Babiš: Celý opoblok doporučuje smrtící medicínu, vedoucí logicky jen k další recesi a následné krizi

Předseda vlády a šéf ANO Andrej Babiš publikoval úryvek svého článku o inflačním vývoji v současné době a uvedl argumenty, které ukazují na neopodstatněnost... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

Babiš napsal, že všude na světě teď politici řeší vyšší inflaci. V Americe, v Evropě, a také v Česku.„Českou proexportní ekonomiku přitom hodně ovlivňuje dění v zahraničí. A jiné je to u nás i v tom, že kvůli volbám inflace vyvolává zbytečnou hysterii opozice. Ta tvrdí, že za vyšší inflaci může vláda, neboť do ekonomiky pustila moc peněz. Ještě nedávno nás přitom vinila, že do ekonomiky pouštíme málo peněz. Jako s epidemií: když jsme zpřísňovali, chtěli rozvolňovat, když jsme rozvolňovali, chtěli zpřísňovat,“ oponuje kritikům Babiš.Připomněl, že inflaci v České republice zejména ovlivňuje vyšší inflace ve světě a vyšší ceny v průmyslu, které se meziročně zvýšily o 7,8 %, což je o hodně více, než o kolik zdražilo některé zboží v obchodech.„Třeba kovy jsou teď o 20 % dražší, podobně dřevo. Chemické látky zdražily dokonce o 37 %, materiály pro stavebnictví o 15 %. Snad jen prodejní ceny aut klesly o 1 %,“ uvedl příklad premiér.Následně vyzdvihl, že ceny v Česku ale vzrostly méně, než činí průměr Evropské unie.„V ní v červnu meziročně vzrostly ceny průmyslových výrobků o 10,3 %, zatímco u nás o 6,1 %. A vyšší růst cen než u nás je i v Německu (7,6 %) nebo Polsku (8,9 %). Navíc se musíme podívat i na vývoj našich dovozních a vývozních cen, protože velkou část naší produkce cenově ovlivňují vstupy z ciziny. A i ty rostou,“ podotkl.V této souvislosti se Babiš neudržel a vytkl opozičním politikům jejich útoky na ANO.„Tak čekám, že nás za jejich výrazné zdražení opozice zase obviní,“ uvedl.Premiér vysvětlil, že vláda nemá žádný nástroj, jak zabránit vlivu vyšších dovozních cen na domácí.„To bychom se museli vrátit do minulosti, znovu zavést centrální regulaci a vyšší ceny zboží i služeb dotovat. Meziročně totiž vzrostly ceny našeho dovozu o 5,1 %. A třeba ceny ropy, ropných produktů a zemního plynu jsou vyšší bezmála o 100 %, zatímco rudy kovů téměř o třetinu,“ poznamenal.Zmínil i výhodu toho, že Česká republika zachovala svou národní měnu, proti čemu vystupují Babišovi soupeři.Domnívá se, že s vyšší inflací lze bojovat vyšší produktivitou práce, novými technologiemi šetřícími drahé suroviny a komponenty nebo energetickou úsporností výroby.„V podstatě jde o nové investice, které naše vláda dávno dělá,“ připomněl politik.Podle jeho názoru české hospodářství dnes potřebuje ze všeho nejvíce podporovat hospodářský růst.„Udržet růst ekonomiky ideálně kolem 6 % je základem pro řešení vznikajících problémů. Proto také vláda nejde cestou šokového snižování rozpočtového deficitu, jak to kdysi předváděla vláda ODS a TOP 09, když svými tupými škrty způsobila rekordně dlouhou ekonomickou recesi a spotřebitelskou depresi,“ poukázal nedávnou minulost Babiš.„Mě jen překvapuje, že stejnou smrtící medicínu, vedoucí logicky jen k další recesi a následné krizi, dnes doporučují nejen tyto dvě strany, ale i celý opoblok. Jednou jim to asi nestačilo. Česko naopak potřebuje peníze na investice do inovací výroby, na výzkum a do nových technologií,“ uzavřel.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

