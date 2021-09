Babiš si kupuje předvolební průzkumy? Piráti vznesli vážné obvinění

https://cz.sputniknews.com/20210917/babis-si-kupuje-predvolebni-pruzkumy-pirati-vznesli-vazne-obvineni-15866335.html

Tak, a teď si vás kúpím všecky. To je hláška Bohuše Stejskala z oblíbeného filmu Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág. A jakoby pasovala na tuto záležitost, se kterou se vytasil senátor za Piráty Lukáš Wagenknecht.Ten na svém twitteru vyjádřil znepokojení nad výsledkem průzkumu agentury STEM. Podle něj kolují zvěsti, že si premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš kupuje procenta, aby vypadal jako vítěz předvolební sociologie.„V posledních týdnech kolují zvěsti, že si Babiš kupuje v průzkumech + 5% pro ANO. Pokud je to pravda, je to vážné obvinění, které bychom měli prošetřit minimálně na půdě Senátu. Vyzývám oznamovatele, aby se nebáli a řekli pravdu veřejně. V sázce je naše demokracie," napsal Pirát ze Senátu.Na podporu Wagenknechta přispěchal šéfredaktor kontroverzního týdeníku Forum24 Pavel Šafr. Vykouzlil částku, za kolik se dá koupit jedno procento hlasu v průzkumech. Sazba je prý procento za meloun. To asi znamená milion. Jaká agentura se prodává, meloun čeho neupřesnil. Zkrátka „objektivní" novinář. Je to jasné, proč se takovéto rozhovory objevily. Babiš drtí Piráty a lepšolidi začínají mít tik, jak to za tři týdny ve volbách do Poslanecké sněmovny dopadne. Pro ně asi neslavně.Podle průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima NEWS z přelomu srpna a září by nyní vyhrálo hnutí ANO před koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalicí Pirátů s hnutím Starostové a nezávislí. ANO by dostalo 32,4 procenta hlasů, druhé Spolu 20 procent a třetí Piráti se Starosty 18 procent. Nynější vládní ČSSD by se do Sněmovny nedostala.Je možné si představit, že nás voliče manipulují cinklé, koupené sociologické průzkumy? To se v České republice ještě nestalo. Byla by to neuvěřitelná kauza. Zatím to ale vypadá tak, že pirátský senátor, kterého Andrej Babiš nazval psychopatem, se šéfovi ANO mstí. A proto šíří pomluvy.O manipulaci s předvolebními průzkumy Sputnik hovořil s Janem Klánem, známým sociologem a politickým analytikem.„Nemyslím si, že by si Babiš kupoval sociologické výzkumy. Prostě to takhle vyšlo a zástupci Pirátů, kterým začínají ve spojení se STAN padat preference, jen obviňují za tento propad kde koho. Je zde však jedna skutečnost a tím je zadavatel výzkumu. Vždy, když si někdo výzkum zadá (zaplatí), tak je mu občas mírně nadhodnocováno. Třeba právě v rámci statistické chyby – tedy i klidně oněch 5%. Nicméně nevím o tom, že by si Andrej Babiš někde nějaký výzkum objednával, který by jeho hnutí enormně nadhodnocoval. Plus minus to vypadá u všech agentur stejně a s tím se někteří prostě nechtějí smířit," míní renomovaný expert.V ČR funguje několik sociologických agentur. Je možné, aby je měl všechny Babiš v hrsti?„Není možné, aby předseda vlády měl pod kontrolou všechny sociologické agentury. Zde si musíme říci, že pro všechny agentury, které se věnují výzkumům veřejného mínění, jsou volební preference jen třešničkou na dortu, klidně i bokovkou. Zdrojem jejich příjmů nejsou. Většinou se zaměřují na výzkum trhu a spotřebitelské chování a žádná z renomovaných agentur se přeci nenechá koupit, když zkoumání volebních preferencí je bokovkou. To by byla pro jejich byznys pohroma, kdyby se to poté provalilo.Problém nastává ve chvíli, kdy se uměle vytvoří nějaká agentura, která pak vydává podivně vypadající čísla. V našem prostředí totiž vyrostlo sociologických agentur jako hub po dešti, ale skutečně renomovaných, kterým můžeme patřičně věřit je málo. Namátkou uvedu CVVM, STEM, Median, Kantar," říká pan Klán.Není důvěra k předvolebním průzkumům až přehnaná? Vypadá to, že některým stranám nejde o volby, ale aby před hlasováním měla hezká čísílka.„Každé politické straně jde o to, aby v průzkumech byla nad pověstnou hranicí 5 %. Zde si musíme říci, že nikdy se žádný sociologický výzkum přesně netrefil přesně na procenta. Co ale vyšlo, tak byl počet stran ve sněmovně i jejich pořadí. Takže téměř s jistotou můžeme říci, že volby vyhraje hnutí ANO. Bude zajímavé sledovat, jak dopadnou dvě levicové strany na našem politickém spektru, kterým výzkumy ukazují těsnou hranici 5 %. I v tomto případě ale platí, kdo sociologické šetření provádí, protože každá agentura používá jinou metodiku sběru dat. Kupříkladu CVVM provádí řízené rozhovory s lidmi a získává tak nejvíce informací, Kantar oslovuje lidi telefonicky a e-mailem. Takže vždy vyjdou trochu jiná čísla.Důvěra k volebním průzkumům je občas přehnaná, protože někteří již dělí medvěda, který stále běhá po lese – už se vidí ve sněmovně. Do jisté míry velké množství výzkumů spíše ovlivňuje rozhodování voličů, než aby odráželo skutečný stav věcí. Já tomu říkám amerikanizace sociologických výzkumů, kdy je dělá téměř každý, kdo viděl sociologii z rychlíku. Podle toho to pak vypadá. Všechny sociologické výzkumy je nutné brát s určitou rezervou, ale musíme si vždy z nich vzít to, co potřebujeme a hlavně jim částečně věřit, protože odráží situaci ve společnosti," říká sociolog Jan Klán.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

STEV.SEAGAL Agentury co provádí volební průzkum nesmí ze zákona podvádět a uvádět falešná čísla. To umožňuje jen internetové a korespondenční hlasování kde mohou hackeři nainstalovat podvodem a manipulacemi falešné výsledky hlasování jako při prezidentské volbě v USA v roce 2020 kde byl na 1 - 2 hodiny přerušen italskými hackery hlasovací systém kde jasně vítězil současný prezident USA Donald Trump a po nastartování volebního počítače Dominition začaly hlasy voliču přibývat Joe Bidenovi a nesrovnalosti se řeší dodnes !!! 2

ignác Takže to si koupil Babiš, když pirátostánu vycházelo přes 30% a Babišovi 20%? 1

