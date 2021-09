https://cz.sputniknews.com/20210917/byvaly-ukrajinsky-ministr-zahranici-uvedl-ze-se-ukrajina-dostala-do-geopolitickeho-mlynku-na-maso-15860183.html

Bývalý ukrajinský ministr zahraničí uvedl, že se Ukrajina dostala do „geopolitického mlýnku na maso“

Jak uvedl Klimkin, Ukrajina se musí domlouvat s Evropskou komisí a USA o jejím uvedení „do zvláštní kategorie“ těch, komu budou pomáhat při vzniku hrozeb v energetické sféře. Zároveň dodal, že Kyjev musí být „ve hře za jedním stolem“ a orientovat se v první řadě na Spojené státy, nikoliv na Německo a Francii.Rusko a Ukrajina na konci roku 2019 prodloužily kontrakt na pět let. Gazprom garantoval čerpání 65 miliard kubíků paliva první rok a 40 miliard v dalších čtyřech letech.Ředitel společnosti Alexej Miller dříve oznámil, že Moskva je připravena na pokračování spolupráce, která bude vyplývat z ekonomické efektivity a technického stavu ukrajinského systému.Minulý týden byla také dokončena stavba plynovodu Nord Stream 2. Nová magistrála byla položena z Ruska do Německa po dnu Baltského moře. Výkon dvou větví činí 55 miliard kubíků plynu ročně. Zahájení provozu by mělo proběhnout do konce roku. Proti plynovodu vystupovala Ukrajina, která se bojí ztráty příjmů za tranzit suroviny, a také USA, které v Evropě prosazují vlastní zkapalněný plyn.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Proč tak skromně pane ministře já bych to nenazval "mlýnkem na maso ale přímo šroťákem. Sedm let po Majdanu a ekonomika na Ukrajině není ani na úrovni z doby SSSR. "Sláva Ukrajině" 3

Vladimír Štumpa Ukrajina se SAMA dostala do tohoto mlýnku a to, co z něho vyleze, bude pro stávající vedení Ukrajiny deklasující. Soudy s fašisty se tam nezastaví. Všechny bývalé svazové republiky se samy vrátí k Rusku, jednak z důvodu získání plné suverenity, kterou může poskytnout jen velmoc, a také proto, že republiky budou zřizovány jako unitární státy, jen ve kterých je možný různý kulturní a náboženský rozvoj. Rozhodně to nebudou snadno zmanipulovatelné národní státy. Také Turecko až ekonomicky a politicky klekne, se má stát ruským Anatolským národním okruhem. Černé moře, dříve Ruské moře, bude ruské vnitrozemské. Když do půjde dobře, světově nejzadluženější Japonsko se má stát ruskou nejvýchodnější provincií. Také byl nalezen dokument ohledně prodeje Aljašky USA. Nejednalo se o získání Aljašky jako majetku, ale o práva na 100 let lovit, těžit. Myslím, že ve vhodný okamžik Putin zatlačí na pilu. 3

