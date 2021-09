https://cz.sputniknews.com/20210917/cinsky-ministr-zahranici-podporil-minsk-v-otazce-ochrany-suverenity-15859793.html

Čínský ministr zahraničí podpořil Minsk v otázce ochrany suverenity

Čínský ministr zahraničí podpořil Minsk v otázce ochrany suverenity

Peking je Minsku vděčný za podporu důležitých zájmů Číny, ČLR bude nadále podporovat Bělorusko v otázkách ochrany suverenity, národní důstojnosti, zákonných... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

Také vyjádřil přesvědčení, že Bělorusko se bude nadále rozvíjet, čínský ministr se nebojí ani násilí.Zároveň čínský politiky uvedl, že Čína je připravena pomoci Bělorusku v boji s pandemií.Běloruský ministr zahraničí Makej ze své strany poděkoval Číně za podporu v mezinárodním prostoru a oznámil, že Minsk bude i nadále otevřeně podporovat Peking ve všech otázkách, které se týkají hlavních zájmů Číny, včetně otázek Tchaj-wanu, Hongkongu, Ujgurské autonomní oblasti a Tibetu, a také vystoupí proti politizaci otázky původu koronaviru ze strany USA a Západu.Krize na hranicích s BěloruskemLitva, Lotyšsko a Polsko hlásí v poslední době nárůst počtu zadržovaných nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem a obviňují Minsk z vytváření migrační krize. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko prohlásil, že Minsk už nebude zadržovat proud nelegálních migrantů do členských zemí EU: kvůli sankcím Západu na to nemá „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci nejednou oznámili násilné vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území. Ve čtvrtek prezident Polska vyhlásil výjimečný stav na územích hraničících s Běloruskem v souvislosti se situací s nelegálními migranty.Několik desítek nelegálních migrantů zůstává v posledních týdnech zablokováno na hranici Běloruska a Polska. Migranti se chtěli dostat nelegálně do Polska, polští pohraničníci je ale nepouštějí. Polská strana trvá na tom, že se migranti nacházejí na území Běloruska, a nikoli na neutrálním území. Zastupitelství úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Polsku Varšavu požádalo, aby pustila na své území nelegální migranty, kteří se zdržují na hranici s Běloruskem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

