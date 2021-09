https://cz.sputniknews.com/20210917/dnes-je-bezpecnejsi-zabijet-lidi-nez-psat-svoje-nazory-na-internetu-lide-ke-stavu-ceske-justice-15868568.html

„Dnes je bezpečnější zabíjet lidi, než psát svoje názory na internetu.” Lidé ke stavu české justice

„Dnes je bezpečnější zabíjet lidi, než psát svoje názory na internetu.” Lidé ke stavu české justice

Známý veřejný činitel a bojovník za svobodu slova Daniel Vávra poukázal na případy, kdy česká justice trestá lidi za slova na internetu přísněji než jiné... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

Vávra na svých sociálních sítích nejdříve zrekapitulovat jeho vidění situace s rozsudky týkající se svobody slova za poslední dobu.„Něco o naší justici a svobodě slova: Muž, který svojí nedbalostí a porušením předpisů ZABIL DVA LIDI, dostal PODMÍNKU TŘI ROKY. Podle soudce neprojevil za celou dobu žádnou lítost. Bývalý poslanec Škarka dostal PODMÍNKU DVA ROKY za to, že na Facebooku napsal hnusný text o předčasně narozených dětech. Další muž dostal ŠEST LET NA TVRDO, za schvalování terorismu spáchaném opět v komentáři na Facebooku tímto textem: „Jak jim chutná jejich medicína? Dobrá práce!“ V důsledku jeho činu se nikomu nic nestalo. Trest mohl dostat až 15 let. Rozsudek byl následně snížen na TŘÍLETOU PODMÍNKU. Foldynův asistent byl odsouzen za úvahu o obraně hranic EU před imigrací na DVA MĚSÍCE NA TVRDO,“ uvedl legendární herní vývojář Daniel Vávra, který se angažuje ve spolku bránícím svobodu slova.„Tedy za verbální výroky s nulovou společenskou nebezpečností můžete dostat a soudy reálně odsuzují, k trestům stejně vysokým, nebo dokonce vyšším než za vraždu nebo zabití. A teď to nechte vstřebat,” dodal závěrem.Tímto svým komentářem doprodil zprávu českých médií o tom, že člověk, který nese odpovědnost za smrt dvou lidí během havárie na chemickém závodě v Děčíně, byl odsouzen k tříletému trestu s odkladem na 54 měsíců.Slova Vávry vyvolala vlnu reakcí jeho sledujících.„A to si představ, kdyby ošidil stát na daních o deset tisíc. To by z basy už nevylezl,“ myslí si Iwo Škramlík.„Je to bordel, logika tady v ČR neexistuje. Ale je třeba zmínit, že z těch 6 let se stala pak „jen“ podmínka (tím to nijak neschvaluju, ani neomlouvám - jen by to mělo zaznít),“ konstatoval uživatel Pavel Navrátil.„Naše soudy? Tam spravedlnost nehledejte. Vyřešit věci všelijak, ale hlavně ne přes soud,“ myslí si Luděk Pešek.„Dneska je bezpečnější zabíjet lidi než psát svoje názory na internetu,“ dodal Garry Hnusák.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

