Filmový kritik Lavrenťjev: Chcete-li pochopit, co se děje v Rusku, sledujte ruské filmy

Na českých festivalových plátnech je záplava současných ruských filmů. V soutěži Na východ od Západu v Karlových Varech zvítězil jakutský film Rus (Nuuccha)...

Tři ruské snímky byly zařazeny do přehlídky zemí takzvaného východního bloku na Letní filmové škole (LFŠ) v Uherském Hradišti: film Drazí soudruzi! od světoznámého režiséra Andreje Končalovského a také filmy Strašidlo a Hlouběji!.Je tento zjevně zvýšený zájem o ruské filmy zcela běžným anebo přece jen výjimečným jevem v podmínkách ochlazení mezistátních rusko-českých vztahů? Svůj názor na tuto situaci sdělil v rozhovoru pro Sputnik filmový kritik, který byl v minulosti členem poroty karlovarského filmového festivalu, Sergej Lavrenťjev.Lavrenťjev: Zájem o ruské filmy byl v Česku vždy. A vždy, až na vzácné výjimky, byly naše filmy uváděny v Karlových Varech. Budou promítány také v letošním roce na Fabiofestu, pokud se nemýlím, byl do Česka pozván režisér Andrej Končalovskij… Je to náhoda? Vzpomínám si, jak za mého mládí došlo k vyostření vztahů mezi SSSR a USA, a my všichni hned běželi do kin na americké filmy. Takovýto fenomén. Politika občas rozděluje národy, filmové umění sbližuje a napomáhá vzájemnému pochopení. Považuji za zcela přirozenou snahu českých přátel uvádět ruské filmy nezávisle na tom, co se děje ve vztazích mezi oběma státy. Ochlazení na oficiální úrovni je dočasný jev, budeme vždy jeden druhému zajímaví kvůli historické, kulturní a mentální blízkosti. Myslím si, že to je očividné.Febiofest ukáže divákům dva ruské snímky – Kluk od velryb a Kolej. Čím mohou být pro pražské diváky zajímavé?Film Kluk od velryb byl natočen na Čukotce, je to první velký čukotský film se zcela zvláštním námětem. Vypráví o čukotském chlapci, lovci velryb, jehož život se mění, když se v jeho vesnici zavádí internet. Zamiloval se, poprvé a silně, do mlčenlivé dívky z videochatu, který poskytuje erotické služby online. Vyznává jí lásku a říká, že mu nevadí, čím se dívka zabývá. Když se dozví, že žije v Detroitu, odhodlá se pro ten nejzoufalejší čin ve svém životě. To je taková divná situace první něžné lásky k objektu, který není vůbec pro podobné city vhodný. Ve filmu je barvité jakutské prostředí, západní divák se dostává jakoby na jinou planetu. V minulém roce dostal tento snímek cenu Benátského filmového festivalu. A děj filmu Kolej se odehrává v roce 1984 na jedné studentské koleji ve Sverdlovsku a ukazuje všechna „kouzla“ tehdejšího každodenního života v SSSR. Mladí chlapci a děvčata, lehkomyslní a ignorující pravidla soužití a mravní normy, jsou najednou zataženi do těžkého kriminálního příběhu. Film je tak trochu teatrální, je to v podstatě zfilmování románu Alexeje Ivanova Kolej na krvi. Proč si zvolili pořadatelé českého filmového festivalu právě tyto dva snímky? Kluk od velryb byl největší premiérou minulé sezóny a měl velký ohlas v tisku a mezinárodní uznání. A Kolej je premiérový film, je to takový miniaturní model světa plný lidských vášní, hrdinských činů, snah o mravní čistotu a pádů, s láskou, přátelstvím a zradou.Když se podíváte na současné ruské filmařství, vidíte v něm nějaké obecné tendence? K jakým duchovním, životním a historickým kolizím tíhne nejvíce ruské filmové umění?Současné ruské filmové umění je velmi různé. Existují pokusy dělat komerční filmy podle amerického vzoru, což je podle mého názoru naprosto nesmyslné. Větší část tvoří ale filmy o našem reálném životě, což je mnohem zajímavější. Významní režiséři se pokoušejí analyzovat to magma současného života, snaží se pochopit, co se děje v ruské společnosti, proč k tomu dochází, a čím to všechno skončí.Možná právě proto jsou ruské filmy zajímavé západním divákům, kteří chtějí pochopit současné Rusko?Bez pochyb, vždyť hrané filmy jsou vždy výraznými dokumenty své doby. Prohlížíme si dnes filmy Vadima Abdrašitova nebo Gleba Panfilova, a vidíme jasně pozdní Sovětský svaz, jak tam žili lidé, co je zajímalo a znepokojovalo, to je takový rentgenogram duše. O slavném období chruščovová tání, které nastalo po Stalinovi, se dozvíme z filmu Marlena Chucijeva Je mi 20 let (Zastava Iljiča), který byl mimochodem v té době cenzurou zakázán. Je to velmi přesný snímek chruščovovy doby, o níž je v něm řečeno naprosto všechno. V nejlepších současných ruských filmech je cítit dech naší doby. Právě proto je zvou na Západ a zařazují na programy filmových festivalů, mj. i v Česku.Dal by se natočit film o dějinách rusko-českých vztahů? A pokud ano, co by to mohlo být – psychologické drama nebo epická tragédie?Dějiny našich vztahů s Českem mohou být základem pro film jakéhokoli žánru – drama, apokalyptickou tragédii, úžasnou komedii, co chcete! Pokusy o umělecké ztvárnění peripetií vztahů Rusů a Čechů už byly. Dobře si pamatuji na film Anglické jahody režiséra Vladimíra Drhy. Horkým letním dnem 21. srpna 1968 se chystá mladý muž na sezónní sklizeň jahod do Anglie, aby tam pak zůstal navždy. V rodině jeho záměry neschvalují, rodiče s ním vedou ideologické debaty, které mladíka vůbec nezajímají. Dnes stráví veselou noc na rozloučenou se svou Táňou a s přáteli, a zítra už tu nebude. Ráno pospíchá na nádraží, pražské ulice jsou ale prázdné a vlaky nejezdí. Mladík zatím neví, že tento den, 21. srpen 1968, změní jeho osud, osud jeho Táni, mladého ruského vojáka Lebeděva, který utekl z jednotky, a velkého množství jeho spoluobčanů a sovětských vojáků, kteří se nikoli z vlastní vůle ocitli tehdy v Československu. Kolik desetiletí uplynulo od oné doby, a život nám nabízí i nadále stále nové a někdy neuvěřitelné náměty z rusko-českých vztahů, které jakoby někdo zvláště vymýšlel, a to nikoli u psacího stolu…Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Lumir Balvin To je dobrý vtip. Feministická a LGBTI cenzura na území SR a ČR povolí tak maximálne jeden film z Ruska - aj to nakrútený agentkami najfemistickejšej diktaúry USSA, pôsobiacimi v Rusku. 0

Simo Häyhä Ruské filmy stojí většinou za prd. A mimo Rusko si každý radši pustí západní filmy. Každý zná Hollywood, zatímco ruské filmy jsou nezajímavé. 0

