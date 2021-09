https://cz.sputniknews.com/20210917/generalni-tajemnik-osn-vyzval-k-interakci-s-talibanem-a-ke-zruseni-casti-sankci-15862299.html

Generální tajemník OSN vyzval k interakci s Tálibánem a ke zrušení části sankcí

Generální tajemník OSN vyzval k interakci s Tálibánem a ke zrušení části sankcí

Organizace spojených národů by měla spolupracovat s hnutím Tálibán*, které se chopilo moci v Afghánistánu, řekl generální tajemník OSN António Guterres v... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

„V současné době je nutné zabránit katastrofální humanitární situaci v zemi. A zároveň voláme po potřebě – samozřejmě existuje řada sankcí, opatření, která jsou závislá na členských zemích –, ale je naprosto nezbytné vytvořit mechanismy pro vkládání hotovosti do afghánské ekonomiky, aby se zabránilo kolapsu afghánské ekonomiky," řekl generální tajemník OSN.Poznamenal také, že organizace by měla spolupracovat s Tálibánem na blahobytu afghánského lidu.Odpověděl také na otázku, zda je v určitém okamžiku nutné odstranit Tálibán ze seznamu teroristických organizací OSN.Náměstek generálního tajemníka pro humanitární záležitosti Martin Griffiths nedávno navštívil Kábul. Po jeho cestě Tálibán ujistil OSN, že odstraní překážky pro zaměstnance této a dalších mezinárodních organizací. Tálibán zejména slíbil, že odstraní překážky bránící poskytování pomoci ze strany OSN a všech souvisejících projektů působících pod kontrolou OSN a dalších mezinárodních organizací. Tálibán se navíc zavázal, že „bude chránit životy a majetek humanitárních pracovníků a zacházet s nimi s respektem".Kromě toho se Tálibán zavázal chránit nedotknutelnost OSN a všech ostatních humanitárních organizací a slíbil, že na základě vzájemné dohody vypracuje vhodný mechanismus. Požádali také o mezinárodní podporu v řadě oblastí, včetně obnovy protidrogových programů, hospodářské pomoci a bezpečného návratu Afghánců.Počátkem srpna Tálibán zintenzivnil ofenzívu proti afghánským vládním silám, 15. srpna vstoupil do Kábulu a druhý den prohlásil, že válka skončila. Poslední dva srpnové týdny z letiště v Kábulu, které bylo pod ochranou americké armády, došlo k masové evakuaci západních občanů a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci 31. srpna americká armáda opustila letiště v Kábulu a ukončila téměř 20 let americké vojenské přítomnosti v Afghánistánu.Šestého září Tálibán uvedl, že Pandžšír, poslední z 34 afghánských provincií, se dostal pod jejich kontrolu v bojích. Následující den bylo oznámeno složení prozatímní afghánské vlády, v jehož čele stál Mohammad Hassan Akhund, který zastával předsedu ministra zahraničí během první vlády Tálibánu a od roku 2001 je pod sankcemi OSN.*teroristická organizace zakázaná v Rusku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

