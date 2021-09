https://cz.sputniknews.com/20210917/hnuti-prameny-docilit-kolektivni-bezpecnosti-lze-pomoci-branne-povinnosti-a-zakladu-domobrany--15861759.html

Hnutí Prameny: Docílit kolektivní bezpečnosti lze pomocí branné povinnosti a základů domobrany

Změny stylu politiky uvádíte jako první bod Vašeho programu. Hovoříte o upřednostňování spolupráce místo rozdělování. Proč je to v současné době nezbytné?Jan Michael Kubín: Ona spolupráce byla, je a bude nezbytná vždy. Jsme součástí přírody a v přírodě vše spolupracuje, resp. spolupráce převažuje nad bojem. Jinak by nic nevzniklo, resp. by se vše rozpadlo. Naše orgány v těle a buňky spolupracují, nebojují.Jaké jsou příčiny toho, že je česká společnost obzvlášť polarizována a z médií pravidelně zní nespokojenost se současnou vládou?Rozdělování společnosti je dáno v současné době především podporováním strachu z covidu, resp. vnášení sporu mezi zastánce a odpůrce očkování. V tomto okamžiku se tento rozpor přidal k již dlouhodobě živenému rozdělování na „levičáky” a „pravičáky”. V okamžiku, kdy lidé získají větší podvědomí o zákonech přirozeného řádu světa, přírody i společnosti, pak zásadní rozpory zmizí. Názor na vládu. Naše vláda by se měla významně lépe starat o naše občany.Česká republika prováděla referendum o vstoupení do EU v roce 2003. Tehdy se referenda účastnilo kolem 42 % všech oprávněných voličů. Proč byla poměrně nízká účast obyvatelstva?Neměli jsme zkušenost. Většina občanů si v roce 2003 nebyla jistá, co je a co není dobře. Důležité je i to, že my jsme vstupovali do podmínek z Maastrichtské úmluvy mezi členskými státy, která pak byla velmi manipulativně nahrazena Lisabonskou úmluvou. Dnes většina občanů je proti federalizaci EU.Navrhujete zakotvit princip všelidového hlasování na všech úrovních. Jsou podle Vás čeští občané dost politicky angažování, aby se zúčastnili rozhodování ve všech oblastech? Nemělo by rozhodnutí v určitých otázkách, zejména v obraně, vyžadovat zcela konkrétní odbornost?Ano. Chceme uzákonit a realizovat referenda na všech úrovních. Znamená to ale důsledné přípravy a debaty o rozhodování před všemi referendy ve smyslu otevřené a přirozené komunikace ve společnosti. Věříme, že zdravý rozum většiny občanů je správný a lze se na něj spoléhat. Musí ovšem hlasovat alespoň 62 % obyvatel všech občanů.Odborníci určitě mohou připravit studie, statistiky i argumentace, ale každý odborník je svým způsobem slepý v meziresortním pohledu a nedokáže nahradit a vymyslet všechny kombinace a problémy, které vidí občané. Pokud budeme měřit každé rozhodnutí většinou společnosti, kterému bude předcházet argumentace skrze zákony přirozeného řádu, pak zvolené řešení bude pro společnost jako celek vždy prospěšné.V oblasti financí plánujete zamezení dalšímu zadlužení státu. Jaké kroky tomu mají pomoci?Jediné správné je rozdělovat jen to, co ušetříte nebo vybere na daních. Nelze se zadlužovat. Je potřeba zásadně zeštíhlit státní výdaje a zároveň připravit zjednodušení daňové soustavy, kdy Prameny prosazují pouze jednu jedinou daň. Víme, jak zamezíme daňovým únikům. Rozpočet v roce 2022 už může být vyrovnaný a do osmi let umíme splatit dnešní celkový dluh státu.Domácí ekonomiku chcete posílit i skrz zabránění likvidace státních podniků. Zastánci této politiky argumentují své snahy zvýšením konkurenceschopnosti. Jak vnímáte kolující návrhy na privatizaci Budvaru, České pošty a Českých drah?Bohužel privatizace dnes nezaručuje lepší fungování daného podniku v oboru. Je potřeba zásadně změnit podmínky ve státních firmách či firmách se státním podílem. Kontrolní mechanismy jsou bohužel jen na papíře. Je potřeba zamezit podnikání managmentu ve svůj osobní prospěch.Proč se podle Vás vlastenectví a národní identita v poslední době často přirovnávají k nacionalismu?Přiznám se, že nechápu, proč je to problém. Je to zřejmě již projev ztráty kritického myšlení občanů, kdy se snaží elity změnit výklad dějin, kdy je veden útok na funkci tradiční rodiny, kdy pokračuje devastace vzdělanosti populace. Vše je důsledek prosazování bezbřehého neoliberalismu.Ve vašem programu navrhujete efektivně se připravovat na reálné hrozby. V čem by to mělo spočívat a co je podle Vás hlavní bezpečnostní hrozbou?Hlavní bezpečnostní hrozbou je kolaps společnosti z důvodu řízené migrace do Evropy. Je potřeba zastavit i eskalaci jakýchkoliv konfliktů, kde je snahou vyvážet „pseudodemokracii” kamkoliv. Je potřeba, aby každá společnost prošla svou cestou ke změně. Vidíme to nyní i na Afghánistánu. To, co je potřeba zajistit, jsou základní životní potřeby občanů.Můžete uvést příklady dobře nastavené kolektivní bezpečnosti, která je také mezi Vašimi cíli?Kolektivní bezpečnost chceme zajišťovat politikou všech azimutů. Je potřeba vždy hledat cesty mírového řešení sporů. Je potřeba se ptát, kdo má na vzniklém sporu zájem. Možná bude potřeba se vrátit, alespoň částečně k občanské branné povinnosti a vytvořit základy domobrany, jak je to i v jiných státech.Jednou ze zásad veřejnoprávních médií daných zákonem je jejich vyváženost a objektivita. Jak hodnotíte současný stav veřejnoprávních médií? Pomocí čeho chcete podpořit nezávislá média?Stav ve veřejnoprávních médiích je žalostný. Bude potřeba vytvořit podmínky pro vznik regionálních médií pro informovanost občanů a vyžadovat od vedení veřejnoprávních médií vyváženost zpravodajských informací.Ta pomoc by měla být v zájmu občanů v každém regionu. Je to vše vždy v rukách lidí. Pojďme vytvořit podmínky a bude-li ze strany občana poptávka po vyvážených zprávách, určitě se najdou cesty, jak to udělat.

