Na Slovensku pátrání po nezletilých chlapcích skončilo tragédií. Mrtvá těla plavala v žumpě

Ze Slovenska přišla smutná zpráva. Záchranné složky včera ráno obdržely hlášení z rolnického družstva v Závažnej Porube o tom, že na hladině žumpy byla... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-17T11:40+0200

slovensko

policie

pátrání

pohřešované osoby

žumpa

Dva 16letí kamarádi se v sobotu 11. září vydali na výlet do lesa. Podle všeho však zabloudili a nenašli cestu zpět. Policie po nich začala pátrat. Kromě policistů po mladících pátral také Pohotovostní pátrací tým. Ten dnes oznámil tragickou novinu.Hlídač, který zpozoroval těla chlapců, podal policistům jejich prvotní popis těl. Popis naznačil, že by se mohlo jednat o pohřešované chlapce, protože odpovídal tomu, co měli chlapci na sobě při odchodu na výlet do lesa.K tomuto názoru se přiklání také jeden z členů pátracího týmu Lubomír Šebo.Žumpa, ve které nalezli chlapce, je od jejich domova vzdálená přibližně čtyři kilometry. Proto, co se jim mohlo přihodit, zůstává záhadou. Všichni obyvatelé jsou z tragické události v šoku, protože vztahy lidí v obci jsou podle starosty velmi blízké.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210916/je-to-vysledek-prace-fica-a-pellegriniho-matovic-se-zastal-kolikove-a-mikulce-15856086.html

Lumir Balvin Tragédia. je to smutné. Úprimnú sústrasť rodičia. Pri tejto smutnej prípežitosti náš pán učiteľ Ing. l. Balvín upozorňuje, že verejnosti Feministické lži-média utajňujú desaťtisíce chlapcov, otcov a mužov, ktorým zobrala život, alebo ich dohnala k samovraždám Feministická diktatúra. Feministická prezidentka, média a súdy vrahyne kryjú a oslobodzujú... Hrôza, kde sme sa to dostali... 1

Alex Bruno I obyčejný septit je sviňa. Není to tak dávno, co při čištění septiku zahynulo několik lidí .Včetně jednoho hasiče co jim přišel na pomoc. 1

