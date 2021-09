https://cz.sputniknews.com/20210917/nic-horsiho-se-ceske-televizi-nemohlo-stat-medialni-expert-poodhalil-stav-verejnopravniho-media-15864130.html

„Nic horšího se České televizi nemohlo stát.“ Mediální expert poodhalil stav veřejnoprávního média

Mediální expert Petr Štěpánek, který nedávno spojil své jméno s politickým hnutím Trikolora, poukázal na „směšnost“ České televize kvůli údajným... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

„Nejhorší, co se může jakékoli instituci nebo lidem, kteří ji reprezentují, stát, je, že jsou směšní. Česká televize je směšná. Je směšná proto, že napřed si sama stanoví manipulativní pravidla pro zvaní politických stran do předvolebních debat, z nichž jako péro z gauče trčí, jakou to dalo fušku vymyslet to tak, aby skutečná pravice, tedy volební formace Trikolora Svobodní Soukromníci, do studia nepronikla, a pak ta vlastní cinknutá pravidla ani sama nedodržuje,“ uvedl na svých sociálních sítích mediální expert.Štěpánkovi vadí, že česká televize omezila počet diskutujících stran v pořadech na sedm, a to nehledě na skutečnost, že posledně jich bylo deset a nikdo to neshledával divné.„Možná ale seznam pozvaných politických stran zase řešili Šlachta s Moravcem v jedné ze zbraslavských restaurací. Stejně jako před lety, když tam ještě za přítomnosti vrchní státní zástupkyně Bradáčové dělal policista Šlachta novináři Moravcovi ráfka,“ píše ve svém vyjádření mediální expert.Ve svém příspěvku vyčetl České televizi a jejím zaměstnancům slova o tom, že do debat pouštějí pouze vybrané politické strany, a ostatním dávají prostor pouze v pořadu Politické spektrum. Je to prý stejné, jako nechávat pouze některé atlety běhat na hlavním stadionu, a ostatní „vykázat kamsi na periferii“.„V České televizi evidentně zapomněli, že existuje jedno takové velmi přiléhavé lidové rčení: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Není všem dnům konec a boží mlýny melou. Za tyhle politické prasárny jednou přijde na Kavčí hory účet,“ uzavřel Štěpánek s tím, že svá slova doprovodil fotografií, na níž je k vidění moderátor České televize Václav Moravec, bývalý elitní policista, nynější lídr hnutí Přísaha Robert Šlachta a státní zástupkyně Lenka Bradáčová. Fotografie je podle slov Štěpánka „pár let stará“.Předvolební preferencePodle společnosti CVVM a jejího předvolebního modelu pro červenec letošního roku by spolek Trikolora Svobodní Soukromníci ve volbách získal 2,5 % hlasů. V případě takového výsledku při říjnových volbách by se koalici nepodařilo usednout v poslaneckých lavicích, neboť pro postup do Poslanecké sněmovny je nutné překonat 5% hranici.Volby by vyhrálo ANO předsedy vlády Andreje Babiše následované koalicí Spolu (ODS, TOP 09, lidovci). Na třetí pozici by skončila koalice Pirátů a STANu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion Světový a tím i český politický model, stejně jako ekonomický model, který je z hlediska přírody neudržitelný, je objektivně předurčen k revoluční změně. Což se nevyhnutelně stane. Asi před 2 roky Putin řekl, že svět bude za 5 let vypadat jinak. A to ještě nic nevěděl o covidu- 19. Také je shoda v tom, že doba po covidu už nebude stejná jako před covidem. Optimismus může navodit fakt, že krize jsou zároveň impulsem pro skok vpřed. Jsme na kraji ekonomické krize a do roka bude deprese. Někteří uvádějí pro konsolidaci horizont 10 let. 💧💧💧💧 0

