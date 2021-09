https://cz.sputniknews.com/20210917/pellegrini-vyzval-smer-sd-na-pomoc-s-odvolanim-vlady-15865611.html

Pellegrini vyzval Směr-SD na pomoc s odvoláním vlády

Pellegrini vyzval Směr-SD na pomoc s odvoláním vlády

Nezařazený poslanec Národní rady SR a bývalý premiér Peter Pellegrini vyzval opoziční hnutí Směr-SD, aby poskytlo deset zbývajících podpisů poslanců, aby bylo... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-17T17:18+0200

2021-09-17T17:18+0200

2021-09-17T17:18+0200

slovensko

robert fico

vláda

peter pellegrini

odvolání

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/13486399_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_586ad392f8f8075a00b558b1d00bc3fb.jpg

Na dnešní tiskové konferenci také vyzval předsedu parlamentu Borise Kollára, aby se svým hnutím Jsme rodina opustil koalici. Premiér Eduard Heger a ministr financí Igor Matovič by podle něj měli přestat urážet slušné lidi a vyzval je omluvit se slušným vyšetřovatelům a prokurátorům.Pellegrini uvedl, že jeho poslanci nabrali 20 podpisů pro konání mimořádné schůze. Když Směr-SD neposkytne deset zbývajících podpisů, tak to bude muset vysvětlovat lidem. Připomenul také, že Směr-SD se již třikrát pokoušel odvolat ministra vnitra Romana Mikulce, avšak bezvýsledně, přesto se o to chtějí pokusit opět.Situaci v silových složkách však považuje za závažnou, překračující rámec jednoho resortu a v každé jiné zemi by už podle něj padla celá vláda.Připomenul Borisovi Kollárovi jeho vyjádření v souvislosti s obviněním několika vyšetřovatelů Národní kriminální agentury, že když bude nezákonnost přetrvávat, vládu opustí.„Vládní koalice visí na tkaničkách Borise Kollára. Boris Kollár má šanci zbavit Slovensko tohoto marasmu, zbavit Slovensko Igora Matoviče,“ řekl a vzkázal mu, že občané se na něj zlobit nebudou, ba právě naopak.Pellegrini také reagoval na slova Matoviče o mafii, která se měla infiltrovat do bezpečnostních složek. Ptá se, koho tím měl na mysli, zda celou generální prokuraturu, vyšetřovatele, inspekci ministerstva vnitra nebo soudy, které činily rozhodnutí o vazbě, nebo měl na mysli obviněné vyšetřovatele NAKA.Podotknul, že obvinění vůči nim svědčí o tom, že kauzy byly manipulovány.Pellegrini dále uvedl, že kdyby byl na místě premiéra Hegera, okamžitě by odvolal ministra vnitra. Na jeho místo by jmenoval Denisu Sakovou, která by vyměnila také policejního prezidenta. Ten by pak měl někoho pověřit řízením NAKA i jiných složek a přesně uvést, jak se bude řídit vnitřní hierarchie policie a všechny procesy.Matovič se zastal MikulceVe středu večer jednali slovenští lídři koaličních stran o nové situaci ve vládě. Ministryně spravedlnosti Mária Kolíková se spolu s větší částí strany Za lidi přesunula k SaS nebo platformě Za spravedlivé Slovensko. Matovič řekl, že SAS podle současné a nové koaliční smlouvy zůstanou pouze tři ministerstva.Ministr vnitra Roman Mikulec (OĽaNO) podle něj nezklame. „Cestička mafii jinými justičními orgány, které by měly chránit spravedlnost," dodal Matovič.Podle něj je problém ve 12 letech vlády strany Směr. „Je to výsledek práce Roberta Fica a Petera Pellegriniho, kteří vložili klíče ke spravedlnosti do rukou nitranské mafie,“ pokračoval.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210916/odvolani-kolikove-uz-nestaci-pellegrini-vyzval-slovenskeho-premiera-k-rezignaci-15854065.html

Červenáček Měl by nedebil K. Olinka🚾 zamailovat Ficovi, aby se Slovensko v politice neplácalo jako nudle v bandě, a dát i jemu instrukce, jak že ve slovenské politice postupovat ... Vydírat by navíc mohl nedodáním slovenskému parlamentu tang zn. Olin. To musí zabrat. 🐸🐸🐸🐸 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

robert fico, vláda, peter pellegrini, odvolání