Policie SR řeší kuriózní nehodu. Traktor se zapíchl do osobního auta

Slovenští policisté mají štěstí na zajímavé případy. Tentokrát museli řešit kuriózní dopravní nehodu, která spíše připomíná nepovedený kaskadérsky kousek... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

Ke kuriózní dopravní nehodě došlo za nitranskou městskou částí Dražovce. Podle informací policie měl řidič pracovního stroje pocit, že s vozidlem něco není v pořádku. Proto zastavil uprostřed cesty a vystoupil.Když se přesvědčil, že je vše v pořádku, nasedl zpět do pracovního stroje a začal couvat. Mezitím však za ním zastavilo osobní vozidlo, kterého si ale řidič obrovského stoje nevšiml a začal couvat. Málem automobil přejel, to se však „zařízlo“ pod strojem tak, že řidič osobního auta zůstal zablokován.Nepozornost řidiče však odneslo pouze vozidlo a nikdo nebyl zraněn.Policisté samozřejmě na své sociální síti zveřejnili fotografie, které spoustě uživatelů připomenuli scénu z akčního filmu.Uživatelé se přiznali, že je vždy zajímalo, zda je možné uskutečnit tento kaskadérský kousek a poděkovali nepozornému řidiči, který jim dokázal, že to není možné pouze ve filmu.„Ať mi nikdo z vás neříká, že jste to nikdy nechtěli vyzkoušet. No tento týpek měl jako jediný z nás na to odvahu… No, výsledek už vidíme sami,“ přidal se další.„Vždyť to je Michal Šipoš a Igor Matovič,“ míní další uživatel.„A dopsal tu esemesku?“ ptá se další.

