https://cz.sputniknews.com/20210917/polonaha-kerndlova-seka-travu-ve-vesnici-fanousci-volaji-hasice-15866796.html

Polonahá Kerndlová seká trávu ve vesnici, fanoušci volají hasiče

Polonahá Kerndlová seká trávu ve vesnici, fanoušci volají hasiče

Česká zpěvačka Tereza Kerndlová se opět rozhodla potěšit fanoušky sexy fotkami. A přestože se počasí již začalo zhoršovat a meteorologové předpovídají skutečné... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-17T23:55+0200

2021-09-17T23:55+0200

2021-09-17T23:55+0200

celebrity

foto

celebrita

tereza kerndlová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1038/98/10389810_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_4ba40b5d25f8e54a582431d3708dbfd7.jpg

„A zítra dám jízdu… #ZivotNaVesnici je taky fajn…“ napsala Kerndlová v příspěvku k fotce. Pózovala na ní v černých plavkách, čelence a teniskách, sedící na sekačce na trávu a ukazovala tak svou perfektní postavu a šťastný úsměv.Fanoušci byli ovšem nadšeni díky takovým svůdným fotkám.„Chtěl bych být předsedou džízeddý,“ vtipkoval heby23. „Přijeď mi posekat,“ vtipně požadoval d_krejcik.josbak78 také líbil fotku: „Wauff nádhera, prostě sexy.“„Jdu okamžitě na brigádu!“ okomentoval vaclavkubista2.„Terezko, moc ti to sluší, KOČKA s nádherným tělem,“ napsal jcelmak.„Miss traktor 2021,“ vtipkoval jiribalogh. „Dáme závod na hasičské dráze…“ žertovala marsiemarsee.„Šikovná holčička takhle na chatu, dost dobrá, když to umíš se sekačkou,“ napsal desad666.Tereza KerndlováTereza Kerndlová je česká zpěvačka, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.Následně pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.Co se týče soukromého života, Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž více než 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210916/gabriela-soukalova-se-stala-maminkou-krasne-holcicky-15859513.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

foto, celebrita, tereza kerndlová