Proč přidávat sůl do kávy a jak to změní chuť nápoje

Proč přidávat sůl do kávy a jak to změní chuť nápoje

Kávu zřídka pijeme v její „čisté" formě. Nejčastěji se do nápoje přidávají další složky. Kávová vůně je příjemně zdůrazněna mlékem, smetanou a cukrem. Existuje... 17.09.2021

V rozporu s očekáváním kávu nezkazí, ale naopak zlepší její chuť.Na první pohled se káva a sůl zdají být zcela nesourodými ingrediencemi. Ve skutečnosti slané koření zdůrazňuje chuť povzbuzujícího nápoje a dělá ji výraznější.Další výhodou kávy se solí je měkčí voda. Kromě toho sůl pomáhá zbavit se nepříjemné chuti charakteristické pro kávu - hořkosti.Také nezapomeňte, že sůl má neobvyklou vlastnost - udržet tekutinu v těle. Po pití kávy s neobvyklou přísadou se tedy bude cítit déle svěží.Hlavně nesmíme přidat do kávy velké množství soli. Pár krystalků bude stačit. Pokud dodržíte toto doporučení, neucítíte slanou chuť. Současně zcela zmizí „hořkost“.Další důležitým bodem je to, že musíte přidat sůl na samém začátku přípravy nápoje.Kromě toho by vedle šálku uvařené kávy měla stát sklenice studené vody. „Slaný“ ranní nápoj se obvykle konzumuje v kombinaci s čistou tekutinou.Vietnamská káva s vejcemVietnam byl vždy křižovatkou různých kultur a civilizací. Jeho kuchyně je tomu příkladem. Kolik lidí v Evropě si do tmavé pražené kávy přidá žloutek? Buďte mezi prvními. Neuvěřitelný recept uveřejnil šéfkuchař Sarans Goila na svém Instagramu.Suroviny:Postup přípravy:Naplňte filtr kávou a zalijte horkou vodou. Kávu tam ponechte po dobu deseti minut.Do mísy s horkou vodou dejte šálek.V další míse rozmíchejte žloutky a kondenzované mléko. Přidejte vanilkový extrakt a šlehejte asi 10 minut.To, že máte žloutky dostatečně ušlehané, zjistíte tak, že přidáte kapku do sklenice vody. Pěna by se měla na vodě vznášet.Vyndejte šálek z horké vody, nalijte tam kávu a pak přidejte pěnu ze žloutků. Nakonec můžete na povrch přidat několik kapek kávy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

