Putin: USA a NATO po svém odchodu nechaly Tálibánu celý arsenál současných zbraní

Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že Afghánistán je v rozvráceném stavu a jeho obyvatelé opouštějí svoji vlast. Rusko však doufá, že masový proud uprchlíků... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

„Při odchodu západní společenství opustilo celý arsenál současných zbraní, vojenské techniky a munice. Co se týče zbraní, tak to je asi jediné, čím se tálibánci obohatili, co tálibánci získali po 20leté přítomnosti západní koalice v Afghánistánu. Mimochodem není v tom nic dobrého,“ uvedl dál Putin.Putin také dále řekl, že pozice zemí ŠOS a OSKB ohledně přiznání moci Tálibánu v Afghánistánu musí být koordinována.„Co se týče přiznání, myslím si, že souhlasím s těmi, kteří se vyjádřili v této souvislosti, musíme koordinovat naši pozici ohledně této otázky,“ uvedl dál ruský prezident.*teroristická organizace zakázaná na území RF

