Ruské vzdušné síly provedly start nového protiraketového systému. Video

Ruské vzdušné síly provedly start nového protiraketového systému protiraketové obrany. 17.09.2021

Cvičení se konala na polygonu Sara-Šagan v Kazachstánu.Ministerstvo obrany Ruska neuvedlo, který systém konkrétně provádí cvičeni, ale pravděpodobně by to mohlo být 53T6M. Tento systém má nahradit staré šachtové protiraketové střely, které nyní zajišťují provoz systému A-135.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

