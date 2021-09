https://cz.sputniknews.com/20210917/rusky-online-volebni-system-trpi-ddos-utokem-prichazejicim-z-americkych-a-ukrajinskych-ip-adres-15863465.html

Ruský online volební systém trpí DDOS útokem přicházejícím z amerických a ukrajinských IP-adres

Ruský online volební systém trpí DDOS útokem přicházejícím z amerických a ukrajinských IP-adres

Ruský systém online hlasování utrpěl 17. září útoky typu Denial-of-service (DDOS) pocházející z IP adres registrovaných v USA, Německu a na Ukrajině, uvedlo... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

Ministerstvo uvedlo, že útoky se zaměřily na autentizační systém, ale neovlivnily jeho provoz.Podle ministerstva byl první útok zaznamenán v 10:36 moskevského času, byl zaměřen na služby pro poskytování elektronického hlasování, druhý v 10:45 byl zaměřen na „zablokování přístupu ke službám identifikačního a autentizačního systému používaného k autorizaci na portálu veřejných služeb". Vážné útoky jsou na portálu vzdáleného elektronického hlasování, potvrdila také předsedkyně Ústřední volební komise RF Ella Pamfilovová.Dodala, že útoky probíhají také na jediný portál veřejných služeb, z nichž 50 % jde ze Spojených států, z Německa 25 %, z Číny 10 % a z Ukrajiny 5 %.„To znamená, že nic neskládáme, o volby je velký zájem," zdůraznila předsedkyně Ústřední volební komise.Volby do Státní dumy letos probíhají od 17. do 19. září. Ruská Státní duma je volena na pět let, volí se 450 poslanců. V řadě oblastí se také volí nové složení regionálních sněmů nebo gubernátoři.Do voleb se registrovalo 14 stran: Komunistická strana Ruské federace, Liberálně-demokratická strana Ruska, Noví lidé, Jednotné Rusko, Spravedlivé Rusko – Za pravdu, Jablko, Strana růstu, Ruská strana svobody a spravedlivosti, Komunisté Ruska, Občanská platforma, Zelená alternativa, Rodina a Strana důchodců.První hlasovací místnosti se otevřely na Dálném východě. Nově také obyvatelé sedmi oblastí mohou hlasovat na dálku online. Toto hlasování si vybralo přes 2,6 milionu Rusů. V Moskvě už půl milionu lidí hlasovalo online.V samotném Rusku je registrováno 108 milionů voličů, další dva miliony voličů jsou v zahraničí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Ten útok Rusko a Putin ve zdraví přežije, ani kreténské sankce nebude uvalovat. 2

Červenáček Nic, co se nemohlo od Světového magorstva čekat. Hlavně že se mohlo přetrhnout v osočování RF za ovlivňování voleb v nějakém Světovém kurvítku. 🐸🐸🐸🐸 1

