Slovenský exprezident Kiska představil svou knihu a obvinil Putina z agrese. Potlesk nesklidil

Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska se přeměnil na spisovatele a představil svou knihu, která je založena na jeho vlastních zkušenostech. Aspoň takhle to... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

Jak vyplývá z informací na webových stránkách knihkupectví, ve výtvoru s názvem Kniha Prezident - Dvacet dní na přežití se popisuje souboj nově zvoleného prezidenta s premiérem, jehož prezidentské ambice zůstaly nenaplněné. Politický thriller se odehrává na pozadí vzrůstajícího napětí a vypuknutí konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou.Kiska k tomu obecnému popisu dodal na sociální síti něco, co sledující pobouřilo.„Ukrajina, agresi Putina, křehká svoboda a mír,“ napsal název ke svému statusu bývalý slovenský prezident.Politik poznamenal, že fotografie z Donbasu z východu Ukrajiny ho šokovala a byla inspirací pro popis v jeho knize, která „je sice fikcí, ale protkána krutou realitou“.„Žijeme v době, kdy nemusíme řešit, co do úst, nebo zda zítra budeme mít doma teplo. Svádíme boje o svá práva a moc. Křičíme, když se nám něco nelíbí. Zapomněli jsme, jaký cenný je pro nás mír a mezitím ve světě lidé zažívají tragédie a válku,“ stojí v příspěvku Kisky.„Ve své knize Prezident: Dvacet dní na přežití chci upozornit i na to, že svoboda a mír nejsou samozřejmostí. Stále máte možnost si ji do 28. 9. objednat v předprodeji na https://www.martinus.sk/?uItem=956123a jednoho z vás pozvu na společný oběd, kde se můžeme popovídat i o tomto důležitém tématu,“ obrátil se na své čtenáře politik.Sledující na názory a prezentaci Kisky coby spisovatele zareagovali emotivně.„Oblbnout jen ty, co na Ukrajině nikoho nemají, či v Rusku. Odkdy se Ukrajina vydala západní cestou, nemají tam ani co jíst. Žádný sociální systém, a pokud byste se zajímali o Ukrajince v našich továrnách, vytřeštili byste oči, kolik z nich je negramotných!“ poukázala na jinou skutečnost Beáta Michalčíková Balážová.„Putin??? A co NATO?“ dotazuje se Stefan Kolta.„Agrese Putina? Vaše pomýlené názory už nikoho nezajímají,“ odsekla Vanesa Valde.„Bože můj, Kiska, vy jste fakt buď totálně blbý, co si nemyslím, nebo jen říkáte ten správný prozápadní názor. Vždyť kdyby Rusko neanektovalo Krym, tak si tam NATO udělá základnu na bývalých ruských letištích a vojenských přístavech, což by si Rusové nemohli dovolit. O to blíže bychom už dnes byly k válce s Ruskem. A důvod na ruskou agresi by se našel i poté. Už konečně řekněte lidem pravdu, že Ameriku nejvíce štve, že se jim to na Krymu nepodařilo,“ vyzval politika Peter Novák.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion Sázel bych, že Kiselka píše o komunistické minulosti Putina, že byl u KGB, že nezákonně anektoval Krym, že Západ zbrojí protože RF zbrojí, že se RF cpe vojensky do kosmu a severských oblastí, spojuje se s Čínou, a jistě i uvádí, co dělat, aby se tomuto nebezpečí, expanzi, zamezilo. Legrační jako maňáskové divadlo. Jen můj předpoklad - že on také neví nic z globalistiky. 💙💙💧💙 1

dodi1981 Tvoj bracek obchodoval v stredoafrickej republike so zbranami. Samopalmi a minami plus inymi zbranami ktore office boli akoze zlikvidovane na SVK. Bohuzial boli najdene v kontajneroch zahadnych polovnikov ktori skoncili v base a lobovalo sa za prepustenie. A potom ste velvyslanca stiahli prec ked sa to prevalilo. Tak bud tich. RF ambasada uz ma vela materialov o presune zbrani do afriky. Tichucko mastny vlas. Liec si srdiecko dilino 1

