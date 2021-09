https://cz.sputniknews.com/20210917/stropnicky-o-svych-planech-po-volbach-danova-reforma-a-tlaceni-na-zvyseni-mezd-15861565.html

Stropnický o svých plánech po volbách: Daňová reforma a tlačení na zvýšení mezd

Kandidát za ČSSD a bývalý vůdce Zelených Matěj Stropnický v rozhovoru pro časopis Argument promluvil o stavu ČSSD a také o tom, jaké voliče chce oslovit v... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

V rozhovoru Stropnický uvedl, že svoji kandidaturu za ČSSD dlouho zvažoval, jedním z důvodů byla problematická minulost strany. Na druhé straně si ale myslí, že ve Sněmovně musí být levicová strana, která otevírá polaritu mezi prací a kapitálem.Podle průzkumů veřejného mínění na tom ČSSD není moc dobře a existuje riziko, že nebude schopná získat ani pět procent hlasů, které jsou nezbytné pro vstup do Sněmovny. Tento fakt přiznává také Stropnický a dodává: „Aspoň mě nikdo nemůže podezírat z toho, že mi jde o funkce nebo trafiky,“ uvedl.Promluvil také o tom, zda jsou v Praze levicoví voliči.Během rozhovoru došlo také na téma rozpočtu. Stropnický zodpověděl dotaz, odkud chce vzít peníze na jeho naplnění.„Daňová reforma tuto zemi určitě čeká a mám trochu hrůzu z toho, že ji bude provádět vláda vzešlá z následujících voleb,“ uvedl a má za to, že za současnou inflaci může hnutí ANO a ODS, když prosadily snižování daní.Politik by chtěl prosadit progresivní zdanění, daň z převodu nemovitostí. Technologické firmy by pak měly platit digitální daň a speciální korporátní daně. Chce také tlačit na zvyšování mezd. „Zahraniční společnosti jsou tak tlačené k tomu, aby nechávaly více peněz těm lidem v těch továrnách,“ dodal.Kritika, které čelil Stropnický kvůli inspekci v jedné ze soukromých společností, kterou provedl spolu s ministryní Maláčovou, podle něj ukázala, že se vydává správnou cestou boje za zaměstnance.Férová práceKontrolní akce vyvolala před nedávnem ostrou kritiku poté, co se ministryně a její poradce osobně účastnili inspekce v Krupce na Teplicku. Fotografie „návštěvy“ politici následně zveřejnili na sociálních sítích.Kritici se domnívají, že Stropnický k účasti na kontrolní akci neměl oprávnění, protože nepatří ani k úředníkům, ani k cizinecké policii. Postup obou politiků vnímají jako předvolební kampaň.Maláčová však přítomnost Stropnického argumentovala tím, že její poradce má na starosti dodržování zákoníku práce a o situaci se přesvědčuje v praxi.Podle ministryně dotyčné prověrky měly za účel poukázat na to, že po epidemii a otevření ekonomiky se pracovní pravidla zásadně porušují a musí se začít dodržovat.Maláčová uvedla, že během akce došlo k velmi závažným zjištěním.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Zdeněk Krátký Automobilová výroba u stejného koncernu v Německu a v Česku. V Německu jsou trojnásobné, až čtyřnásobné mzdy. Nechápu tyhle pitomce a jejich kecy o "férové práci". 0

