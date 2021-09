https://cz.sputniknews.com/20210917/toho-playboye-je-ale-skoda-ne-fanousci-reaguji-na-no-ne-ewy-farne-15867691.html

„Toho Playboye je ale škoda, ne?“ fanoušci reagují na No ne Ewy Farné

Oblíbená zpěvačka česko-polského původu Ewa Farna nedávno představila novinku No ne, kde zpívá o duševním klidu. Promluvila o tom, co je pro ni za hranicí a do... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

Dále se ptá svých sledujících: „Co je pro Vás třeba za hranou? Neakceptovatelné?"A co na to uživatelé?„Ewi, jsem rád za tvé rozhodnutí a o to více si tě vážím, ale co byla spolupráce se SubWay, což je také fastfood?" připomenul Ewě kampaň z minulosti jeden z uživatelů.Ewa však tento příspěvek nenechala bez odpovědi.Pro některé uživatelé je za hranou riskování svým životem a životem jiných.„Pro mě je dost věcí za hranou, ale vypíchnu jednu věc, a tou je, že opravdu neakceptuji, když lidé řídí a přitom se fotí, točí selfíčka, nebo dokonce nemají pás (i třeba když sedí vzadu), tohle je fakt úplná hrůůůůza… a bohužel to pořád dělá spousta lidí, celebrit, influencerů…," napsala jedna z uživatelek.Každý má zkrátka své měřítko toho, co je už příliš, pro někoho je to například rodina.Pro další je hranicí výdělek na dítěti.„Pro mě je za hranou vydělávat na dítěti a neakceptovat jeho soukromí, což si na tobě/Vás vážím, že neděláš/neděláte," míní další sledující.Mužské publikum by však vůbec nebylo proti tomu, aby Ewa Farna přeci jen nafotila snímky pro mužský časopis.„Pózování pro Playboy by bylo ok," připojil se další.No neEwa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.V klipu k nové písni jsou umělecky představené výzvy dnešního světa, které před námi stojí. Objevuje se mimo jiné symbolicky Eva z ráje, která říká ne pokušení, zlu.

