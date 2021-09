https://cz.sputniknews.com/20210917/tvurce-filmu-duna-kritizoval-elona-muska-za-jeho-kolonizaci-marsu-15868205.html

Tvůrce filmu Duna kritizoval Elona Muska za jeho kolonizaci Marsu

Režisér filmu Duna Denis Villeneuve kritizoval ředitele Space X Elona Muska kvůli kolonizaci Marsu. Svůj názor vyslovil v rozhovoru pro portál Gazeta.ru. 17.09.2021, Sputnik Česká republika

Podle názoru režiséra, lidstvo se má koncentrovat na zachování ekologie Země, a ne zneužívat dostupné zdroje pro snahu o osvojení jiné planety, „ať už je tento nápad jakkoli přitažlivý“.„Přemýšlení na téma, že budoucnost lidstva je někde jinde za hranicemi Země, mi nepřipadá moudré. Myslím si, že budoucnost lidstva má být spojená s naší rodnou planetou. Vždyť tady máme všechno potřebné. Postarat se o to, co tady a teď máme, je mnohem důležitější než přemýšlení o přesídlení někam na jiné místo. O tom jsem hluboce přesvědčen,“ řekla jedna z klíčových osobností nového filmu Duna.V roce 2016 Musk prohlásil, že je reálně, aby lidé letěli na Mars do roku 2025. Musk kromě toho promluvil o plánech odeslat na Mars první nákladní loď v roce 2022. Následovat má první mise s lidmi, a to ne dříve než v roce 2024.Musk uspořádal exkurzi pro VIPAndrej Koroljov, vnuk tvůrce sovětské raketové a kosmické techniky Sergeje Koroljova, a také jeho pravnuk Pavel Koroljov navštívili v průběhu prvního týdny září podnik SpaceX v USA. Stalo se tak na pozvání šéfa dané společnosti Elona Muska.„Jsme nesmírně vděční Elonu Muskovi za pozvání, pohostinnost a nezapomenutelnou téměř hodinovou osobní schůzku. Spolu se synem vyslovujeme vděčnost Elonovu týmu za exkurzi po SpaceX, jež působí obrovským dojmem, a za možnost na vlastní oč spatřit i montáž motorů, raket a CrewDragonu. Pokračujte ve světovém pokroku i nadále, pane Musku!“ napsal Andrej Koroljov po exkurzi na svém účtu na Facebooku.Elon Musk již loni v červenci hovořil s rodinou Koroljova. „Dnes jsem mluvil s Koroljovovou rodinou. Byl jeden z nejlepších,“ napsal tenkrát podnikatel na Twitteru. Během maratonu Nové znalosti Musk ruským posluchačům sdělil, že v kanceláři jeho společnosti mají konferenční místnosti pojmenované po velkých kosmonautech a průzkumnících vesmíru. Jedna z největších nese jméno Ciolkovského, druhá Koroljova.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Réunion Rusové se zase zaměřují na náš Měsíc. Musk zcela nereálně chce vypustit pro síť 5G 12 tisíc spojovacích satelitů. Ale to je tak drahé, že to nelze uskutečnit. 🐸🐸🐸🐸 1

macm Šímovi Hejhulovi - jestli ekologií myslíš ty neslavně slavné tesly, tak potěš pánbůh! Leda pro chudé duchem. 1

mars, planeta, elon musk, spacex, země