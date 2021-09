U hranic USA se shromáždily tisíce Haiťanů

https://cz.sputniknews.com/20210917/u-hranic-usa-se-shromazdily-tisice-haitanu-15859994.html

Tisíce uprchlíků z Haiti se shromáždily u pohraničního mostu v americkém Texasu s nadějí, že se jim podaří získat azyl v USA. O situaci informují noviny... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

Úřady texaského města Del Rio, v jehož okolí vznikl improvizovaný tábor, uvádí, že v táboře je přes osm tisíc lidí, kteří čekají, až je zaregistrují pracovníci pohraniční služby.Po červencové vraždě haitského prezidenta Jovenela Moïseho a zemětřesení, při kterém v srpnu zemřelo přes dva tisíce lidí, americké úřady na Haiťany rozšířily „dočasně ochranný status“, který brání jejich deportaci, uvádí se v článku Washington Post.Na záběrech z dronů je vidět velké množství lidí. Před sluncem se schovávají pod silničním mostem. Podle televizní stanice Fox se počet žadatelů o azyl za jediný den zdvojnásobil.Pohraničníci podle místních médií nezvládají nával migrantů.USA s výrazným nárůstem nelegální migrace bojují od začátku prezidentství Joea Bidena, který vyhlásil liberalizaci pravidel vjezdu a pobytu v USA.Příprava na migranty z AfghánistánuEvropský parlament vyzval Evropskou unii, aby se v souvislosti se situací v Afghánistánu připravila na možnou novou migrační krizi, uvádí se v rezoluci přijaté na základě výsledků plenárního zasedání ve Štrasburku.„Většina migrantů se vydá při hledání bezpečí do sousedních zemí. EU musí naplánovat poskytnutí další pomoci sousedům Afghánistánu, kteří přijímají uprchlíky, nejlépe prostřednictvím příslušných agentur OSN, a také prostřednictvím humanitárních organizací působících na místě,“ píše se v dokumentu.Dokument zároveň zdůrazňuje, že pomoc sousedním státům by se neměla stát alternativou k politice poskytování azylu na území samotné Evropské unie.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

