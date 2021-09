V Austrálii se mohou objevit nové americké základny. USA rozšiřují svou vojenskou přítomnost

https://cz.sputniknews.com/20210917/v-australii-se-mohou-objevit-nove-americke-zakladny-usa-rozsiruji-svou-vojenskou-pritomnost-15864025.html

„Některé z nich budou stálé, projednáváme jejich počet. Velké možnosti k tomu budou na severu Austrálie, kde mohou být tito lidé rozmístěni, ale také i v jižních státech,“ řekl ministr.V současné době jsou v Austrálii dvě vojenské základny USA: výzvědné středisko na severu země v Alice Springs a vojensko-námořní základna v Exmouthu ve státě Západní Austrálie.Bolestivá roztržka s FranciíVčera prezident USA Joe Biden a premiéři Velké Británie a Austrálie Boris Johnson a Scott Morrison informovali o založení nového vojenského partnerství AUKUS, které předpokládá výstavbu na základě amerických a britských technologií jaderných ponorek pro Austrálii. Kvůli tomu zrušily australské úřady největší dohodu s Francií o výstavbě ponorek. Dutton ale zároveň oznámil, že jaderné ponorky bude Austrálie moci spustit na vodu teprve koncem 30. let.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

