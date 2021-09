https://cz.sputniknews.com/20210917/v-rusku-zacaly-volby-do-statni-dumy-15860383.html

V Rusku začaly volby do Státní dumy

V Rusku začaly volby do Státní dumy

Provedení, zahájení hlasování a také vysoká konkurence mluví o zájmu lidí k volbám, významná porušení nebyla odhalena, uvedl zástupce tajemníka generální rady... 17.09.2021, Sputnik Česká republika

Dodal také, že podle posledních údajů federálního situačního centra Jednotného Ruska nebyla odhalena významná narušení.Podle něj předvolební kampaň 2021 byla více konkurenční ve srovnání s kampaní v roce 2016.Volby do Státní dumy letos probíhají od 17. do 19. září. Ruská Státní duma je volena na pět let, volí se 450 poslanců. V řadě oblastí se také volí nové složení regionálních sněmů nebo gubernátoři.Do voleb se registrovalo 14 stran: Komunistická strana Ruské federace, Liberálně-demokratická strana Ruska, Noví lidé, Jednotné Rusko, Spravedlivé Rusko – Za pravdu, Jablko, Strana růstu, Ruská strana svobody a spravedlivosti, Komunisté Ruska, Občanská platforma, Zelená alternativa, Rodina a Strana důchodců.První hlasovací místnosti se otevřely na Dálném východě. Nově také obyvatelé sedmi oblastí mohou hlasovat na dálku online. Toto hlasování si vybralo přes 2,6 milionu Rusů. Za necelé dvě hodiny od začátku voleb v Moskvě do Státní dumy elektronicky hlasovalo přes 25 tisíc lidí, volební účast byla 2,2 %.V samotném Rusku je registrováno 108 milionů voličů, další dva miliony voličů jsou v zahraničí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

