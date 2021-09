https://cz.sputniknews.com/20210917/vojtech-filip-nato-v-afghanistanu-porazili-pastevci-chci-obecne-referendum-o-dulezitych-otazkach-15867131.html

Vojtěch Filip: NATO v Afghánistánu porazili pastevci. Chci obecné referendum o důležitých otázkách

Vojtěch Filip: NATO v Afghánistánu porazili pastevci. Chci obecné referendum o důležitých otázkách

Předseda KSČM v rozhovoru pro Rádio Z uvedl, že může dojít k situaci, kdy po volbách na jeho straně bude opět záviset osud vlády České republiky. V této souvislosti si ovšem neumí představit, že by jeho strana byla členkou „neprogramové vlády“.Právě program a nutnost řešit aktuální bezpečnostní otázky v Evropě i ve světě budou podle jeho slov kamenem úrazu, pokud by mělo dojít na jednání o koaliční vládě.„Překvapilo mě, že některé politické strany, které nově vstupují na politickou scénu, se opírají o NATO, přestože ten debakl v Afghánistánu je podle mého soudu mementem pro všechny,“ prohlásil v rozhovoru pro Rádio Z Vojtěch Filip.„Myslím si, že prezident republiky jasně řekl, že to je signál ke změně současného zaměření Severoatlantického paktu,“ řekl Vojtěch Filip s tím, že se postavil za „emancipaci evropského projektu“.„Pokud jde o bezpečnost, tak si myslím, že jsme na konci toho, co mohl dát Helsinský protokol v roce 1975, a že je potřeba provést novou bezpečnostní konferenci, která by garantovala spolupráci a bezpečnost v Evropě. A teď mluvím jak o vnější schengenské hranici, tak o vnitřních hranicích, protože ty musí někdo garantovat. To jednotlivé státy v Evropě garantovat samy sobě mohou jen těžko,“ zmínil.Podle jeho slov, pokud se Evropa chce stát čtvrtým hráčem na poli světové politiky, po Rusku, Číně a USA, tak musí jednoznačně uvést své představy o bezpečnosti ve světě.Česká republika bude, jak uvedl předseda KSČM Filip, „v mlecích kamenech“ mezi Německem a Ruskem, co se týče jejich obchodních dohod. „My jako Česká republika potřebujeme udržet tranzitní plynovod (z Ukrajiny – red.), abychom nemuseli brát ruský plyn z Německa, a abychom udrželi i dodávky ropy,“ prohlásil.„Naše pozice bude velmi složitá, protože my potřebujeme, víc než všechny ostatní státy, udržet si ten vztah k Ukrajině tak, aby Ukrajina respektovala náš ekonomický zájem, abychom my vždycky mohli ke zdrojům energie, ropě a plynu z východu,“ myslí si předseda KSČM a dodal: „A tady je náš zájem odlišný od zájmů Německa.“Předseda KSČM kromě plynu a ropy věnoval pozornost také výstavbě nových jaderných bloků na stávajících elektrárnách.„Naše zpoždění ve výstavbě jaderných bloků v Temelíně a v Dukovanech je podle mého soudu pro nás velmi nebezpečné. Je to jedno z nejnebezpečnějších odložení řešení té věci,“ myslí si.O referendu„Ukázalo se, že nejlépe vyzbrojená armáda (USA) byla poražena pastevci. To je ukázka toho, že neexistuje ve 21. století model, kdy bychom mohli porazit národní zájmy, byť by armáda byla sebesilnější,“ zmínil Vojtěch Filip v rozhovoru pro Rádio Z.„To si myslím, že ukazuje na nutnost, povinnost těch, kteří jsou členy toho paktu, buď ten pakt rozpustit a vytvořit nový bezpečnostní systém (…). Zrušit nějaké bezpečnostní opatření bez náhrady je nesmysl, to si nikdo nedovolí,“ dodal.Filip v této souvislosti uvedl, že trvá na „obecném referendu“, a teprve v jeho rámci konkrétně řešit, jaké otázce se dá prostor. „To je legitimní právo občana České republiky, aby mohli rozhodovat i v jiných věcech, než jsou jenom volby,“ myslí si předseda českých komunistů.Může se jednat o otázku vystoupení z EU, vystoupení z NATO, nebo „rozšíření Evropy například o Balkánské země, to vše je možné“.Ostraha českých hranicNa poradě expertního týmu českého prezidenta Miloše Zemana, jež se konala minulou neděli, za účasti ministra zahraničí Jakuba Kulhánka a ministra obrany Lubomíra Metnara byla identifikována klíčová bezpečnostní rizika pro Českou republiku. Jedná se především o hrozbu nelegální migrace a hrozbu teroristických útoků.Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček po jednání informoval o tom, že se přítomní experti a politici shodli na nutnosti posílit ochranu českých státních hranic s tím, aby se dalo zabránit nelegální migraci a teroristickým hrozbám.„Expertní tým prezidenta republiky se na svém zasedání zabýval důsledky neúspěšné mise NATO v Afghánistánu. Identifikoval pro Českou republiku dvě bezpečnostní rizika, a to migrační a teroristické…Vyslovil se pro zásadní posílení ochrany našich státních hranic, ve spolupráci s dalšími zeměmi EU,“ napsal Ovčáček na svém Twitteru.„V Lánech jsme s Lubomírem Metnarem jednali s prezidentem republiky a jeho expertním týmem o Afghánistánu. Shodneme se na realistickém pohledu, co se týče dalšího vývoje v zemi. Naše priority jsou především mírnit humanitární krizi, zabránit nelegální migraci, a také boj s terorismem,” uvedl na konto jednání ministr zahraničí Kulhánek.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

