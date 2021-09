https://cz.sputniknews.com/20210918/absolutni-ztrata-soudnosti-pravnik-glena-kamary-varoval-pred-prahou-sef-slavie-ho-uzemnil-15874540.html

„Absolutní ztráta soudnosti.“ Právník Glena Kamary varoval před Prahou. Šéf Slavie ho uzemnil

„Absolutní ztráta soudnosti.“ Právník Glena Kamary varoval před Prahou. Šéf Slavie ho uzemnil

Šéf pražské fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík zareagoval na slova Aamera Anwara, právníka fotbalisty Rangers Glena Kamary. Ten varoval před cestou do Prahy... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-18T16:01+0200

2021-09-18T16:01+0200

2021-09-18T16:02+0200

česko

velká británie

fotbal

praha

sport

sk slavia praha

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/14/13353358_0:4:3000:1692_1920x0_80_0_0_a3452fa25006fd6a4c1daea889dcbd4b.jpg

Aamer Anwara, právník fotbalisty Rangers Glena Kamary, varoval fanoušky glasgowského klubu před cestou do Prahy na zápas Evropské ligy proti Spartě. Podle jeho slov by se britští fanoušci svého klubu mohli ocitnout v Praze v ohrožení života.Celá záležitost má ovšem jedno velké „ale“. Utkání 2. kola skupiny A se totiž bude hrát na Letné ve čtvrtek 30. září bez diváků. Důvodem je, že UEFA zavřela Spartě stadion na jedno pohárové utkání za rasistické projevy části fanoušků v zápase 3. předkola Ligy mistrů s Monakem.„Bojím se o bezpečnost kohokoli, kdo cestuje do Prahy - hráčů a fanoušků,“ prohlásil pro britský portál Daily Record právník Anwar.„Bude to nebezpečné pro hráče a fanoušky. Myslím, že je to opravdu riskantní. Bál bych se o fanoušky, kteří by jeli bez lístků. Nemá cenu riskovat na vlastní pěst. Pěkný výlet by se mohl zvrhnout v tragédii,” dodal s tím, že by údajně pražští ultras vyhledávali fanoušky Rangers, a ti „by neměli šanci“. Vyzval je proto, aby zůstali doma.Vůči tomuto osočování pražských fanoušků se důrazně ohradil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Anwar podle jeho slov přišel o soudnost. UEFA by přitom, podle jeho názoru, měla varovat naopak před fanoušky Rangers.„Absolutní ztráta soudnosti pana právníka, nebo jsou jeho vyjádření ukázkou nové skotské kultury? UEFA by opravdu měla varovat, ale před fans Rangers,“ napsal na sociálních sítích Tvrdík a ke svému vyjádření přidal fotografie, jak fanoušci Rangers zřídili autobus Lyonu.Právník Glena Kamary své obavy zdůvodnil tím, že po březnovém incidentu, kdy jeho klient Glen Kamara označil slávistického obránce Ondřeje Kúdelu při zápase Glasgow Rangers se Slavií Praha v rámci Evropské ligy za rasistu, dostali on i Kamara několik výhrůžek smrtí.Anwar si také postěžoval na práci české policie. Ta se prý fanoušků bojí, a tak s výhružkami smrtí jemu a jeho klientovi Kamarovi nic neudělá.„Policie s tím pravděpodobně nic neudělá, protože se bojí těchto lidí,“ řekl pro britský portál.Incident ve SkotskuKromě toho, že fanoušci Rangers zřídili autobus Lyonu, jak ukázal ve svém postu Tvrdík, týden po březnovém vzájemném zápase se Slavií ve Skotsku hráli Rangers derby s městským rivalem Celtikem. Po zápase místní policie vyšetřovala úmrtí polského fanouška Celtiku. Ten měl být podle svědků zavražděn skupinou fanoušků Rangers, podřízli mu hrdlo.K podobné vraždě došlo již v roce 1995, kdy byl zavražděn rovněž jeden z fanoušků Celtiku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210918/kolik-si-messi-vydela-v-parizi-ronalda-strcil-do-kapsy-15871427.html

https://cz.sputniknews.com/20210918/evropa-musi-dosahnout-vetsi-autonomie-a-obrany-po-incidentu-s-australii-15873639.html

ignác Jen se ukazuje na jaké úrovni je dnešní západní a EU společnost. Ale to je dobře, pokud by vztahy mezi národy EU byly krásné těžko bysme se dočkali rozpadu EU. Čím hůř s námi Západ bude zacházet, tím lépe. 5

Simo Häyhä Slavie se dostala v EL dál, než jakýkoliv ruský klub 4

3

velká británie

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, fotbal, praha, sport, sk slavia praha