Bývalý předseda NR SR Andrej Danko vyvolal nostalgii po opravdových chlapech. Stačilo foto z vojny

Bývalý předseda Národní rady Slovenské republiky Andrej Danko zveřejnil osobní foto z archivu z roku 1998, když jako 24letý byl na vojně.

„Dala mi ji včera máma, prý si ji odložila na památku. Tehdy těžko jako každá matka snášela, že jsem šel na vojnu. Být rok mimo domov, a to nikoli ve velmi lehkých podmínkách, bylo velkou životní zkušeností. Prošel jsem Sliač, Nové Město nad Váhem a Bratislavu, všude to bylo jiné,“ uvedl.Politik přiznal, že si už vůbec neumí představit pocity našich otců, kteří sloužili dva roky.Pod příspěvkem Danka se objevily stovky komentářů, v nichž sledující souhlasili s myšlenkou autora.„Třeba zavést povinnou vojenskou službu nejméně na 1 rok, neboť jak je dnešní mládež drzá a neváží si ničeho, co dostane od rodičů a neposlouchá, teď by ji potřebovala, tu vojenskou službu jako sůl. Bylo to povinné a přežili to všichni a alespoň jsou z nich chlapi a váží si všeho, co dostanou,“ vyjádřila se Draha Mira Ch.„Ať už máme na vojnu jakýkoliv názor, pravdou je, že z chlapců se stali muži, kteří by v době válečného stavu věděli, co je obrana. Bohužel, dnešní chlapci natažení v slim gatích s ‚kabelkami‘ kolem hrudi by se tak akorát dokázali bránit házením kelímků od kávy ze Starbucksu,“ poznamenala Alexandrova.„Nebylo na tom nic špatně, právě toto nyní chybí mladým mužům, pomohlo jim to k osamostatnění, odkázanosti samých na sebe, pokořilo to častokrát jejich chloubu, našli nové přátele častokrát na celý život a také i ten pořádek si umí udělat...,“ napsala Monka Vlckova.Nechyběly i poznámky od pánské části sledujících.„V životě platí, že všechno zlé je pro něco dobré. Naučil jsem se tam zejména kázni a respektu. Člověk na vojně pochopil, jací důležití jsou přátelé a rodina. Já jsem byl na ZVS 26 měsíců u pohraniční stráže a se slovy autora plně souhlasím. A tehdy se mezi vojáky z úst mazáků hovořilo - vojna není kojná... a to vysvětlovalo skoro všechno!“ stojí v komentáři Dušana Hudečka.„No a právě, to našim mladým nyní chybí disciplína. Vojenskou základnu službu alespoň roční měli nechat. Vojna dělá z chlapce chlapa. Co teď ty mladí dělají? Jen pijí, fetují, drogují. Neznají respekt. Byl bych za to, aby se vrátili alespoň na 12 měsíců. Vždyť i tak nic nedělají, jen se flákají,“ vyslovil se Peter Drobný.Zazněl názor i od maminky dvou chlapů a už i babička.„Mám 2 syny a oba byli na vojně, i když jen rok jako vysokoškoláci, ale i na vysoké škole měli jeden den v týdnu vojenský výcvik a myslím si, že jim to neublížilo, spíše naopak... Umějí se postavit k problémům, umí najít řešení a to bez toho‚ že to nejde... I dnešní chlapci by měli absolvovat alespoň základy vojenství... i když mám vnuky... je to můj názor,“ domnívá se Milka Michalčáková.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

