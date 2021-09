https://cz.sputniknews.com/20210918/dusledky-by-mohly-zasahnout-ceskou-diplomacii-zahradil-okomentoval-americko-francouzske-vztahy-15871951.html

Důsledky by mohly zasáhnout českou diplomacii. Zahradil okomentoval americko-francouzské vztahy

Důsledky by mohly zasáhnout českou diplomacii. Zahradil okomentoval americko-francouzské vztahy

Český politik, europoslanec ODS a člen delegace ASEAN Jan Zahradil se vyjádřil na svém Twitteru k situaci ohledně napětí mezi Francií a Spojenými státy kvůli... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-18T13:19+0200

2021-09-18T13:19+0200

2021-09-18T13:19+0200

česko

usa

francie

česká republika

spojené království

aukus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1212/25/12122594_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_78b500d0df4468240ff819e3e4a9cf10.jpg

Připomeňme, že tento týden britský premiér Boris Johnson, americký prezident Joe Biden a australský premiér Scott Morrison oznámili vytvoření nového partnerství AUKUS v oblasti obrany a bezpečnosti. První iniciativou v rámci aliance AUKUS má být výstavba jaderných ponorek pro australské vojenské loďstvo. Canberra zároveň oznámila odstoupení od dohody o ponorkách s francouzskou společností Naval Group.Francouzský ministr zahraničí oznámil australské rozhodnutí za „ránu do zad", později prohlásil, že Paříž odvolá velvyslance ze Spojených států a Austrálie ke konzultacím.Jan Zahradil v souvislosti s tím vyjádřil mínění, že Česko ještě bude muset do tohoto problému zasahovat kvůli předsednictví v EU.„To se v poválečné historii ještě nikdy nestalo – nůžky strategických zájmů USA a (nejen) Francie se stále více rozevírají. Česká diplomacie s tím může mít ještě plné ruce práce, vzhledem k tomu, že po stále vlivné Francii převezmeme předsednictví EU,“ napsal politik v příspěvku.Dříve agentura AFP uvedla, že je to poprvé, co Francie přistoupila k povolání svých velvyslanců v USA a v Austrálii ke konzultacím. Obě země patří mezi tradiční spojence Paříže.Zmiňme, že USA a Austrálie už také reagovaly na odvolání francouzských velvyslanců. Mluvčí australské ministryně zahraničí Marise Payneové prohlásila, že Austrálie lituje rozhodnutí Francie odvolat velvyslance ke konzultacím, ale „chápe hluboké zklamání Francie z našeho rozhodnutí“.Spojené státy rovněž vyjádřily politování nad rozhodnutím Francie. Zástupkyně Bílého domu pak zdůraznila, že Washington nadále považuje Francii za „nejstaršího spojence a jednoho z nejsilnějších partnerů".Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

bancafe USA jsou vždy předvídatelní spojenci, vždy lze se spolehnout na to, že někoho podrazí, ošití, podvedou... 7

Karel Adam Na východě máme problémy, na západě máme problémy, to MZV musí být na roztrhání 5

4

usa

francie

česká republika

spojené království

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, francie, česká republika, spojené království, aukus