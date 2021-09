https://cz.sputniknews.com/20210918/francie-vysvetlila-proc-neodvolala-velvyslance-z-londyna-15877754.html

Francie vysvětlila, proč neodvolala velvyslance z Londýna

Francie vysvětlila, proč neodvolala velvyslance z Londýna

Francie neodvolala svého velvyslance z Velké Británie na pozadí situace s ponorkami pro Austrálii proto, že zná oportunistickou politiku této země, řekl...

Le Drian v pátek oznámil stažení velvyslanců z USA a Austrálie do Paříže pro provedení konzultací kvůli odstoupení od smlouvy o dodávce ponorek pro Austrálii. Média informovala o tom, že je to poprvé, co Francie stáhla velvyslance z USA a Austrálie.„Stáhli jsme naše velvyslance (z USA a Austrálie – red.), abychom přehodnotili situaci. V případě Velké Británie pro to nejsou důvody. My si jsme vědomi jejich neustálého oportunismu. Proto není nezbytné stahovat našeho velvyslance za účelem vysvětlování,“ řekl v přímém přenosu televizní stanice France 2.„Rána do zad“Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian ve čtvrtek nazval ranou do zad rozhodnutí Austrálie o zrušení dohody s francouzskou společností Naval Group o stavbě ponorek.„Je to skutečně rána do zad. Měli jsme důvěrné vztahy s Austrálií. Tato důvěra byla podkopána. Jsem velmi nahněván kvůli zrušení této smlouvy,“ řekl tehdy Le Drian ve vysílání rozhlasové stanice France Info.Australský premiér Scott Morrison dříve prohlásil, že Austrálie odstupuje ze smlouvy o ponorkách s francouzskou společností Naval Group.„Realizace technologie jaderných ponorek znamená, že Austrálie již nebude pokračovat v projektu obyčejných ponorek třídy Attack. Vláda (pozn. Austrálie) by chtěla poděkovat posádkám ponorek třídy Attack, Naval Group, francouzské vládě a Lockheed Martin Australia za jejich úsilí. Urychlení změn v regionální bezpečnosti však činí konvenční ponorky nevhodnými pro naše pohotovostní potřeby v budoucích desetiletích,“ uvádělo se v Morrisonově prohlášení.Britský premiér Boris Johnson, americký prezident Joe Biden a australský premiér Scott Morrison ve středu večer ve společném prohlášení oznámili založení nového partnerství AUKUS v obranné a bezpečnostní sféře.První iniciativou v rámci aliance AUKUS má být právě výstavba jaderných ponorek pro australské vojenské loďstvo.

