Jak udělat „oblíbený" dezert Kate Middletonové? Královský šéfkuchař sdělil recept

Vévodkyně z Cambridge je horlivá pekařka a často mluvila o kulinářství se svými dětmi, aby si ukrátila čas, zejména během lockdownu. Bývalý královský šéfkuchař... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

Oblíbený dezert Kate Middletonové je podle jejich šéfkuchaře karamelový pudink podávaný v Old Boot Inn ve Stanford Dingley v Berkshire. Šéfkuchař Rody Warot řekl pro People: „Kate je vždy diskrétní a vždy chválila jídla s velkou laskavostí. Jako dezert je její oblíbený lepkavý karamelový pudink. Je vlhký a houbovitý."Bývalý královský šéfkuchař Darren McGrady byl královniným soukromým kuchařem po celá léta a podělil se o to, jak udělat ten lepkavý karamelový pudink.Královský šéfkuchař publikoval recept na svém blogu o vaření theroyalchef.com a poskytl pokyny. Podle McGradyho byla pochoutka v Buckinghamském paláci velmi oblíbená.SložkyNa pudink:Na omáčku:PřípravaNejdříve McGrady říká, že máte připravit omáčku přidáním všech ingrediencí do pánve. Dále byste měli míchat na vysokém ohni, dokud se vše nezkombinuje.Přiveďte k varu a vařte čtyři minuty. McGrady doporučuje nalít asi jeden a půl šálku omáčky do namazané dvoulitrové pudinkové mísy a nechat vše vychladnout. Zbývající omáčku si můžete uložit, abyste jí polili pudink.Dále datle vložte do misky se sodou a vroucí vodou. Měli byste míchat, dokud se soda nerozpustí a pak ji nechte vychladnout.Máslo, cukr a smetanu míchejte, dokud nejsou lehké a načechrané, přidejte vejce a vanilku a pokračujte v míchání.Dále vložte mouku a prášek do pečiva následovaný datlovou směsí a čokoládovými lupínky. Poté směs nasypejte do misky se studenou omáčkou.McGrady doporučuje napařovat pudink asi 90 minut. Když je pudink hotový, můžete ohřát zbývající omáčku. Dále převraťte pudink na teplý talíř a přelijte omáčkou.Pudink můžete podávat se smetanou, šlehačkou nebo zmrzlinou.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

