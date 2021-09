https://cz.sputniknews.com/20210918/jde-nam-prikladem-v-laskavosti-moudrosti-a-obetovani-se-prezident-uctil-duchovni-koreny-naroda-15873446.html

„Jde nám příkladem v laskavosti, moudrosti a obětování se.” Prezident uctil duchovní kořeny národa

„Jde nám příkladem v laskavosti, moudrosti a obětování se.” Prezident uctil duchovní kořeny národa

Miloš Zeman ve své zdravici u příležitosti 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily vyzval, aby lidé nedovolovali temnotě ovlivňovat jejich životy. 18.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-18T15:12+0200

2021-09-18T15:12+0200

2021-09-18T16:03+0200

česko

miloš zeman

prezident

stát

katolická církev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/12679089_0:158:3024:1859_1920x0_80_0_0_ea9709b58747ebc2eebede98f592e899.jpg

Prezident Zeman odeslal zdravici v souvislosti s bohoslužbou probíhající na „staroslavném“ Tetíně, která se koná u příležitosti 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily, babičky vévody české země a národního patrona svatého Václava.„Prožili jsme a prožíváme mnohé strasti, zarmucující události, to je skutečností, ale příliš zapomínáme i na to dobré, čím jsme obdarováváni. Jsou to kořeny naší státnosti, duchovní dědictví, zosobněné národními světci, významnými osobnostmi, a jejich činy, které přetrvávají, a ze kterých stále čerpáme. Máme příležitost s pokorou se před nimi sklonit, inspirovat se a získat tak více síly,” napsal Zeman poutníkům na Tetíně ve své zdravici.„Svatá Ludmila nám jde příkladem laskavosti, moudrosti a obětování se. Svému vnuku, to mi připomíná, jak nádherné je slovo vnuknout, předala dar čisté víry. I tehdejší svět byl dramatický, a přesto nakonec nezvítězila hrubost, ale právě svatost. Důkazem budiž právě více jak tisíciletá úcta k národním patronům, kteří si vybrali cestu složitou, kteří prošli branou úzkou,” dodal prezident.Miloš Zeman ve své zdravici zdůraznil, že „všichni jsme jedno, tvoříme jeden celek, který žije v přítomnosti a hledí do budoucnosti“. Hlava státu v této souvislosti vyzývá národ, aby si to uvědomil.„Nevylučujme se navzájem, nenechme působit zlou temnotu, která rozděluje a vede nakonec ke zkáze. Ač názorů různých, mějme na paměti naši národní babičku a její lásku ke svatému Václavu. To je dědictví, které zavazuje. Nerozvazujme tedy vzájemné svazky kvůli pomíjivým úspěchům politickým, profesním nebo osobním,“ vyslovil přání Miloš Zeman.Prezident v závěru vyzývá, aby lidé vyslyšeli v jejich každodenním životě Ježíšovu modlitbu o tom, že „všichni jsou jedno“.Stav prezidenta ZemanaČeský prezident Miloš Zeman byl v úterý hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Hrad před dvěma dny informoval o jeho zdravotním stavu. Jde prý o dehydrataci a mírné vyčerpání.Dále se uvádělo, že nadlimitní hodnoty nebyly zjištěny u cukrovky, nadále přetrvává neuropatie dolních končetin.Prezident Zeman má nyní dokončit rekondiční pobyt v Ústřední vojenské nemocnici, který zahrnuje infuze. „V příštím týdnu plánuje prezident republiky normální pracovní týden,“ stojí ve zprávě.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210918/svycarsko-spocitalo-cenu-summitu-putina-a-bidena-jde-o-uctyhodnou-castku-15872118.html

https://cz.sputniknews.com/20210918/dusledky-by-mohly-zasahnout-ceskou-diplomacii-zahradil-okomentoval-americko-francouzske-vztahy-15871951.html

Červenáček Sputnik zase zbastlil dvě témata do jednoho článku. Můj táta o duševně nedovařených říkával: Hovno jak,o fík, jen když to křupne. 🐸🐸🐸🐸 1

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman, prezident, stát, katolická církev