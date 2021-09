https://cz.sputniknews.com/20210918/jurecka-odmita-spolupraci-se-zastanci-homosexualnich-svazku-myslete-na-budoucnost-cr-vzkazuji-mu-15870509.html

Jurečka odmítá spolupráci se zastánci homosexuálních svazků. „Myslete na budoucnost ČR,“ vzkazují mu

Jurečka odmítá spolupráci se zastánci homosexuálních svazků. „Myslete na budoucnost ČR,“ vzkazují mu

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka je kritizován nejen koaličními partnery z ODS a TOP 09, ale také ze strany druhé opoziční koalice PirSTAN. Kritiku vyvolal jeho... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-18T11:07+0200

2021-09-18T11:07+0200

2021-09-18T11:07+0200

Koncem letošního dubna ve Sněmovně projednávali novelu občanského zákoníku, která by umožňovala homosexuálním párům uzavřít manželství. Novela prošla prvním čtením, do voleb však úplně projednána nebude. Řešit ji proto bude až nová vláda. Téma vyvolalo bouřlivou diskusi. Proti úpravě se jasně vymezili všichni nezařazení poslanci, například Václav Klaus mladší, Zuzana Majerová Zahradníková, Tereza Hyťhová, Lubomír Volný i Marian Bojko. Proti byli poslanecká hnutí KDU-ČSL a SPD.Kvůli výroku si vysloužil ostrou kritiku. Například pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík uvedl: „Věřím, že nakonec i lidovci upřednostní svobodnou budoucnost před lpěním na předsudcích minulosti. To musí být jasný směr příští demokratické vlády.“Vít Rakušan také naznačil, že PirSTAN se prioritně orientuje na koaliční vládu se Spolu a vyzval tak lidovce, aby se zamysleli nad budoucností.Ohledně uzavírání homosexuálních svazků však není úplně jednotná ani ODS. Za je například Martin Baxa, proti vystupují Jan Skopeček a také šéf ODS Petr Fiala.Nehledě na to, že sám Fiala je proti, na své sociální síti zveřejnil příspěvek, v němž tvrdí, že spory nesmí ohrozit šanci na změnu.Po vlně kritiky na svých sociálních sítích vysvětlil svoji pozici i šéf lidovců.Uzákonění manželství pro homosexuály letos v dubnu prošlo prvním čtením. Kromě toho bylo rozhodnuto podpořit ochranu manželství výhradně jako svazku muže a ženy ústavním zakotvením. Konečné rozhodnutí však do začátku voleb padnout nestihne.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Karel Adam Asi opravdu směřujeme k tomu, že politik který se postaví proti manželství homosexuálních párů, nebude mít v politice šanci. 1

bancafe No prý je budoucnost v homosexuálech a podobných,, jen se podívejme do Senátu, PS, BIS, neziskovky, veřejně prospěšné společnosti, všichni ve vedení jsou ti co tvoří budoucnost naši společnosti. 0

Zprávy

cs_CZ

