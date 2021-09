https://cz.sputniknews.com/20210918/kdybych-se-nekdy-stala-prezidentkou-napad-pagacove-nadchnul-uzivatele-15873741.html

„Kdybych se někdy stala prezidentkou…“ Nápad Pagáčové nadchnul uživatele

„Kdybych se někdy stala prezidentkou…“ Nápad Pagáčové nadchnul uživatele

Česká herečka a moderátorka Patricie Pagáčová si na sociálních sítích zahrála na prezidentku, a dokonce představila fotografii, která by mohla viset ve... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-18T15:45+0200

2021-09-18T15:45+0200

2021-09-18T15:45+0200

celebrity

patricie pagáčová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1061/43/10614355_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_164fa23c8c0673c3dd42f45134a4eb62.jpg

Pagáčová si od uživatelů vysloužila velkou podporu, bylo mezi nimi i hodně známých osobností. Esem v rukávu je právě atraktivita.„Ségra Čaputový,“ vzkázala ji moderátorka Tereza Tobiášová.„Páťa na Hrad! Kdybys chtěla pomoct s volebním programem,“ nabídl svoji pomoc Milan Peroutka.„Prezident, za kterého bychom se nemuseli Stydět. Sluší Moc…,“ napsal jeden ze sledujících.To, že by už bylo načase, aby i Češi měli prezidentku, zaznělo několikrát.Někteří by ji také podpořili, ale mají za to, že politický život není to pravý.„Ale to vůbec není špatný nápad…veselá, milá, chytrá…to by bylo…jen se přiznám, že v zájmu právě toho všeho, co jsem napsala, tak raději ne… přeju Vám lepší život než politický,“ míní další sledující.Patricie PagáčováPatricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu Naše cesty od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. V květnu 2021 se jim narodila dcera Bibiana.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20210911/lacina-nebo-hratelna-pagacova-se-ukazala-v-odvaznych-satech-a-sklidila-rozporuplne-reakce-15794844.html

Červenáček Ehmm... 🐸🐸🐸🐸 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

patricie pagáčová