Maďarská hnutí na Slovensku vytvářejí společný projekt Aliance

Maďarská mimoparlamentní hnutí, která působí na Slovensku, o víkendu organizují sněmy, na nichž se bude rozhodovat o tom, zda vznikne společný projekt Aliance... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

Následně by se ještě v září měl konat první sněm hnutí Aliance.Delegáti Mostu-Híd jednají o základních dokumentech, které jsou zapotřebí ke sjednocení tří hnutí.„Bude se rozhodovat o přijetí stanov nové společné strany, o fúzi SMK do strany Szövetség- Aliance a také o funkcionářích nominovaných do společných orgánů nového hnutí za platformu SMK,“ uvedl ke konání sněmu tiskový tajemník SMK Róbert Králik.Ve společné straně Aliance by měli tři maďarské strany fungovat ve formě platforem. Deklarace o vytvoření společného politického subjektu byla podepsána v Komárnu ještě v srpnu loňského roku.„Je to historický okamžik, díky kterému se maďarská komunita sjednotí. Všechny tři zúčastněné strany vytvoří pracovní skupiny, které budou mít na starosti tvorbu společného programu i zabezpečení technických parametrů strany,“ řekl tehdy předseda SMK Krisztián Forró.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ignác S tím jak Slováci s havlisty a Eurem chudnou a Maďaři je opět ekonomicky předhonili se dá očekávat posilování promaďarský nálad tamních Maďarů. 2

