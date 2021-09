https://cz.sputniknews.com/20210918/mozne-je-vse-decastelo-bocanova-a-gavriely-coby-charlieho-andilci-nebo-tri-sestry-od-cechova-15876865.html

Možné je vše. Decastelo, Bočanová a Gavriely coby Charlieho andílci nebo… Tři sestry od Čechova

Po čtyřicítce některé ženy mají svůj šmrnc. Tři celebrity o tom zkusily přesvědčit přes společnou fotografii v oblečení s výrazným výstřihem. 18.09.2021, Sputnik Česká republika

Jedná se o moderátorky Evu Decastelo, Martinu Gavriely a herečku Mahulenu Bočanovou.V popisku k fotografii Decastelo výřečně uvedla:„Charlieho andílci. Holky, musíme zase někam zajít‼“Jak vyplývá z komentářů sledujících, trojice žen lidem připomněla i jiné hrdinky.„Tři sestry jako od Čechova. Krásné dámy, moc vám to všem třem sluší. Pěkný a pohodový víkend vám všem,” zareagoval Zdeněk Vejvoda.„Jsem napřed myslel, že to je Jessica z Love Is Blind,“ přišel s porovnáním Petr Doupal.Zazněla od fanoušků i spousta komplimentů.„Krásné kočky,” lakonicky okomentoval Martin Černý.„No… Dvacítky jak vyšitý,“ podotkl Stanislav Fabiánek.„Ty jo, copak to tu máme za micinky,“ vyslovil se Jiří Socha.„Jak to děláte, že nestárnete,“ zajímá se Katka.Eva DecasteloEva Decastelo (12. září 1978), rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.Martina GavrielyMartina Gavrieli se narodila 28. září 1978 v Trutnově. Je to modelka a moderátorka TV Prima, proslavená především pořadem VIP zprávy. Ten ale po čase opustila, kvůli pornografickému materiálu, který natočila. Nyní se vrací zpět na obrazovku Primy v nové reality show HOTEL PARADISE.Od mládí se věnovala sportu a zvláště lyžování. Jezdila na závody ve slalomu, obřím slalomu či super-G. S lyžováním přestala v době, kdy se přestěhovala do Prahy. V současné době je s o 7 let mladším kytaristou a zpěvákem Marcusem Tranem, za kterého se tajně vdala. Má dvě děti z prvního manželství s izraelským podnikatelem Arielem Gavrielym.Mahulena BočanováHerečka Mahulena Bočanová se narodila v Praze 18. března 1967. Vystudovala Pražskou konzervatoř, obor hudebně-dramatický. Při škole nastoupila v Národním divadle do her Vassa Železnovová a Rozbitý džbán, dva roky poté do Činoherního klubu ve hrách Ivanov, Obsluhoval jsem anglického krále, Žebrácká opera, Pitvora, Dům, Lesoduch. Po revoluci odjela na Kypr, po několika letech se vrátila a účinkovala ve hře režiséra KrobotaSex noci svatojánské.Na televizních obrazovkách se objevila v seriálu Chalupáři, dále ve filmu Bohoušův syn, Kozí příběh - pověsti staré Prahy, Kozí příběh se sýrem, nebo v seriálech Pan Tau, Lucie, postrach ulice, Návštěvníci, O nejchytřejší princezně, Jak se princ učil řemeslu, O princi, který měl o kolečko víc, Golet v údolí, Kouzelný měšec, Tábor padlých žen nebo Post Coitum. Objevila se také v retro seriálu Vyprávěj, Mazalové, Všechny moje lásky, Stopy života, Ordinace v růžové zahradě 2.

