Na Slovensku útočil transsexuál a pobodal nezletilou dívku

Muž převlékající se za ženu útočil krátce před 21.00 na Električnej ulici v Trenčíně. Převlečený muž měl údajně vyběhnout ze křoví a třikrát bodnout děvče do zad.Čepel nože jenom o kousek minula důležité orgány – plíce a srdce. Nůž se však zlomil a jeho část zůstala v těle děvčete. Dívka se však nehledě na vážná zranění z posledních sil snažila před útokem utéct. V důsledku útoku utrpěla závažná zranění, která si vyžádala hospitalizaci v nemocnici v Trenčíně. Později však bylo děvče transportováno vrtulníkem do hlavního města Bratislavy. Nehledě na važnost zranění je v současnosti mimo ohrožení života.Podle aktuálních informací se děvče nachází v nemocnici ve městské části Ružinov, kde podstoupila náročnou operaci, během které byl odstraněn úlomek čepele z jejího těla. Její stav je stabilizován a dívka již byla odpojena od přístrojů.Kuriózní nehodaVčera jsme informovali o kuriózní dopravní nehodě, ke které došlo na Slovensku, během které se osobní vozidlo doslova zapíchlo do pracovního stroje.Ke kuriózní dopravní nehodě došlo za nitranskou městskou částí Dražovce. Podle informací policie měl řidič pracovního stroje pocit, že s vozidlem něco není v pořádku. Proto zastavil uprostřed cesty a vystoupil.Když se přesvědčil, že je vše v pořádku, nasedl zpět do pracovního stroje a začal couvat. Mezitím však za ním zastavilo osobní vozidlo, kterého si ale řidič obrovského stoje nevšiml a začal couvat. Málem automobil přejel, to se však „zařízlo“ pod strojem tak, že řidič osobního auta zůstal zablokován. Nepozornost řidiče však odneslo pouze vozidlo a nikdo nebyl zraněn.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

