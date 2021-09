https://cz.sputniknews.com/20210918/nemecko-navrhne-plan-na-vytvoreni-evropskych-sil-rychle-reakce-15870443.html

Německo navrhne plán na vytvoření evropských sil rychlé reakce

Německo navrhne plán na vytvoření evropských sil rychlé reakce

Ministryně obrany Německa Annegret Krampová-Karrenbauerová do konce října hodlá navrhnout plán na vytvoření evropských sil rychlé reakce, oznámil list... 18.09.2021

„Neznamená to, že se musíme oddělit od Američanů. Mohou vzniknout situace, kdy máme jiné zájmy, mj. uvnitř NATO. V těchto případech musíme jednat vlastními silami,“ řekl politička v rozhovoru pro list. Přiznala rovněž, že události v Afghánistánu ji donutily k zamyšlení o demisi, rozhodla se však, že bude i nadále „bojovat“, aby zabránila podobným situacím v budoucnu.Začátkem srpna zaktivizoval Tálibán* ofenzívu na vládní síly Afghánistánu. 15. srpna vstoupili tálibánci do Kábulu a den na to prohlásili, že válka skončila. Dva poslední srpnové týdny probíhala z letiště v Kábulu, které bylo pod ochranou amerických vojáků, masová evakuace občanů západních zemí a Afghánců, kteří s nimi spolupracovali. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, a tím skončila téměř dvacetiletá vojenská přítomnost USA v Afghánistánu.Šestého září tálibánci prohlásili, že vzali útokem pod svou kontrolu Pandžšír jako poslední ze 34 afghánských provincií. O den později bylo oznámeno složení prozatímní vlády Afghánistánu, do jejíhož čela se postavil Muhammad Hasan Achund, který byl ministrem zahraničí za první vlády Tálibánu a je pod sankcemi OSN od roku 2001.*Teroristická organizace zakázaná v Rusku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

