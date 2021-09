https://cz.sputniknews.com/20210918/pakistanci-drzi-cechy-pro-propusteni-chteji-zaplatit-za-zachrannou-operaci-15877273.html

Pákistánci drží Čechy. Pro propuštění chtějí zaplatit za záchrannou operaci

Pákistánská úřady nadále zadržují dva zachráněné české horolezce. Aby je propustily, chtějí, aby zaplatili náklady na záchrannou operaci, při níž byla použita... 18.09.2021, Sputnik Česká republika

O situaci s českými turisty se zajímají i české úřady. Ty jsou, podle slov českého velvyslanectví v Islámábádu, s horolezci v kontaktu.Záchranná operace s použitím helikoptéry stála až čtyři miliony rupií, což je okolo 500 tisíc korun, uvedla pákistánská strana.Čeští horolezci uvízli po zdolání hory Rakapoši při sestupu ve výšce 6900 metrů. Do bezpečí je musel dopravit až vrtulník pákistánské armády. Horolezci neměli pro zdolání hory potřebné povolení, ani náležité pojištění.„Češi neměli povolení k výstupu na Rakapoši, neměli základní tábor ani vedoucí pozemní tým, při výstupu neumístili fixní lana. A protože nikde nebyla žádná dokumentace, jejich pojišťovna nebyla ochotna záchranu uhradit,“ citují česká média velitele záchranné operace Abdula Jošiho.Horolezci jsou pojištěni u pojišťovny UNIQA. Její mluvčí podle serveru iDNES.cz sdělil, že společnost za záchrannou operaci nezaplatí. Vrchol Rakapoši spadá do nebezpečné oblasti, jejíž návštěvu česká vláda nedoporučuje. Smlouvu s pojišťovnou dále znehodnocuje chybějící povolení k výstupu na horu.ZáchranaVe čtvrtek bylo informováno, že vrtulník pákistánské armády v průběhu rána vyzvedl a převezl do bezpečí dva české horolezce Jakuba Vlčka a Petra Macka, kteří společně s pákistánským horolezcem v minulých dnech nedokázali dokončit sestup z hory Rakapoši.Záchrana horolezců trvala několik dnů, kvůli vysoké výšce museli sami sestoupit do výšky asi šest tisíc metrů, protože vrtulník výš vyletět nedokázal.Podle pákistánských úřadů měli oba Češi zdravotní problémy, jeden omrzliny, druhý trpí horskou nemocí, která je způsobena nedostatkem kyslíku.Ministr turismu regionální vlády Rádši Násir Ali Chán již dříve uvedl, že se Češi na výstup vydali bez vládního povolení, což označil za neetické.Hora Rakapoši je 27. nejvyšší na světě a je považována za jednu z nejtěžších na zdolání.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

